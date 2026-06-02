Corea del Sur, rival de México, PIERDE a una de sus figuras a días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Se prenden las alarmas en la Selección de Corea del Sur. A tan solo nueve días de que comience de forma oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto asiático ha sufrido una baja médica de última hora que trastoca por completo los planes defensivos de su cuerpo técnico. El zaguero central Cho Yu-min ha quedado descartado de la convocatoria final debido a una severa lesión física.

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El lamentable incidente ocurrió durante el más reciente encuentro de preparación de Corea del Sur, donde la escuadra surcoreana firmó una contundente victoria de 5-0 ante su similar de Trinidad y Tobago. Sin embargo, el abultado triunfo resultó sumamente costoso; tras los exámenes médicos y evaluaciones clínicas correspondientes, los reportes confirmaron el peor escenario posible: el futbolista sufrió una rotura parcial de la fascia plantar.

La gravedad de este tipo de afectación muscular requiere un periodo de recuperación estimado de aproximadamente ocho semanas, lo que imposibilita de manera definitiva cualquier oportunidad para que el defensor participe en la justa mundialista del continente americano.

Ante la urgencia de la situación y con el reglamento de la FIFA a su favor para realizar modificaciones por causa de fuerza mayor, el estratega nacional ha tomado una decisión de emergencia. El lugar en la plantilla será tomado por el joven defensa Cho Wi-je.

¿Cuál es el último partido de preparación de Corea del Sur?

La Selección de Corea del Sur disputará su último partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este miércoles 3 de junio, cuando se enfrente a la selección de El Salvador en el America First Field en Utah, Estados Unidos.

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Partido 1: Corea del Sur vs. Chequia

Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026 Sede: Zapopan, México Estadio: Estadio Guadalajara



Partido 2: México vs. Corea del Sur