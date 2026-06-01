Lo cortaron a días de enfrentar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora su hijo cumplirá su sueño

Tuvieron que pasar 28 años para que la familia de Mateo Chávez lograra sanar una de las heridas más dolorosas de su historia deportiva. Este domingo, Javier "Vasco" Aguirre presentó la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, confirmando la convocatoria del joven lateral izquierdo.

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"Tilón" Chávez fue dejado fuera de Francia 98

Para su padre, Paulo César "Tilón" Chávez, el anuncio no solo representó el éxito de su heredero, sino la redención de su propio pasado. En la antesala de Francia 1998, el "Tilón" era un jugador continuo en el proceso de Manuel Lapuente; sin embargo, tras una gira por Europa y a escasos días de inaugurar el torneo, fue recortado de la lista final de 22 elementos junto a David Oteo. Aquel golpe truncó su sueño mundialista en el último suspiro.

Las emotivas palabras del “Tirón” sobre la convocatoria de Mateo Chávez

El exjugador de las Chivas no pudo contener las lágrimas al recordar el contraste entre su amarga experiencia y la gloria que hoy abraza su hijo. Al ser cuestionado sobre el llamado de Mateo, el "Tilón" se quebró en un llanto profundamente conmovedor.

"Pues llenos de orgullo la verdad, para mí fue una gran emoción. Yo quedé fuera de un Mundial... Es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera, quedar fuera de un Mundial, y hoy ver que mi hijo forma parte de esta lista me llena de mucho orgullo", confesó para programa de ESPN.

El ex mediocampista del Guadalajara reconoció el temple de Mateo, quien se consolidó en la convocatoria tras una brillante temporada de debut en Europa con el AZ Alkmaar de la Eredivisie: "Él se ganó su lugar con base en un gran esfuerzo, a hacer muchos sacrificios. No es fácil estar en Europa, en un clima tan complicado, estar solo; gracias a Dios hoy le toca vivir esta parte de lo que es un Mundial”.

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¿Con quién pelea mateo Chávez la titularidad en la Selección Mexicana?

Mateo Chávez llega a la justa que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con el ritmo competitivo del Viejo Continente. Aunque el panorama no es sencillo, ya que tendrá que disputar la titularidad de la lateral izquierda con el experimentado Jesús Gallardo, el canterano tapatío ha demostrado la madurez necesaria para asumir el reto.

