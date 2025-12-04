deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Orgullo mexicano: Gilberto Mora logra lo que ningún otro jugador de México consiguió antes del Mundial 2026

El juvenil de 17 años de Tijuana fue distinguido por el prestigioso medio The Athletic previo al comienzo del Mundial 2026

Gilberto Mora integra un ranking mundial previo a la Copa del Mundo
TV Azteca
Gilberto Mora integra un ranking mundial previo a la Copa del Mundo
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Gilberto Mora es uno de los futbolistas que más expectativa genera no solo en México, sino que también en Europa previo al comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juvenil de 17 años ya deslumbró al mundo durante el Mundial Sub-20 de Marruecos 2025 y, mientras todos aguardan por el inicio del sorteo del Mundial 2026 , el jugador de Tijuana recibió una distinción de un prestigioso medio estadounidense.

Gilberto Mora, uno de los mejores 100 jugadores del Mundial 2026

Resulta que el juvenil de los Xolos fue incluido dentro del ranking de los 100 mejores futbolistas del Mundial 2026, realizado por el reconocido medio The Athletic. Precisamente, Gilberto Mora sorprende al ubicarse en la posición número 97 del listado y es uno de los únicos tres representantes de la Concacaf. Cabe destacar que Mora no realizará el servicio militar durante la Copa del Mundo 2026 .

Gilberto Mora
MEXSPORT

Hay que resaltar que Gilberto Mora es el único representante mexicano dentro del listado y tanto el estadounidense Christian Pulisic (39) como el canadiense Alphonso Davies (43), lo acompañan dentro de la Concacaf. Sin lugar a dudas, un reconocimiento especial para Mora, quien aún no ha cumplido la mayoría de edad y que ya está en la mira de los equipos más poderosos del Viejo Continente.

¿Quién lidera el ranking de los 100 mejores jugadores del Mundial 2026?

Este prestigioso ranking es liderado por nada más ni nada menos que Kylian Mbappé, futbolista francés que juega para el Real Madrid y que viene siendo de lo mejor de la temporada 2025/26. El top 10 lo completan Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Gianluigi Donnarumma.

Para sorpresa de muchos, Cristiano Ronaldo se encuentra lejos del top 10, ubicándose en la posición número 25 del listado. A pesar de sus 40 años, el portugués promete ser uno de los mejores jugadores del torneo jugando para una selección de Portugal que también promete ser uno de los equipos más destacados del Mundial 2026.

Las palabras de The Athletic para Gilberto Mora

El medio estadounidense describe a Mora como un jugador “ya aclamado como un talento generacional” y que seguramente ocupará un lugar más alto en el ranking pensando en el Mundial 2030. “Debutó en la Liga MX a los 15 años, es el jugador más joven de la selección absoluta de México a los 16 y se perfila como una estrella mundialista a los 17, antes de su inevitable traslado a Europa”, complementan.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

