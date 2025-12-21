Talento generacional: Obed Vargas se sienta en la mesa de Lamine Yamal según prestigioso ranking

Obed Vargas brilló con México durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde el combinado nacional logró alcanzar los cuartos de final. Su gran rendimiento llevó a que Javier Aguirre, seleccionador de la Mayor, lo considere una pieza clave para afrontar el proceso de preparación pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Ahora, su gran talento y esfuerzo durante el año fue reconocido por un prestigioso ranking.

Obed Vargas, entre los mejores jugadores Sub-20 del mundo

De acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), Obed Vargas se encuentra dentro del top 10 de mejores futbolistas Sub-20 en todo el mundo durante el año 2025. Dicho listado es liderado por Lamine Yamal, quien fue uno de los candidatos a ganar el premio The Best tras su excelente temporada con el FC Barcelona.

Obed Vargas es uno de los mejores jugadores Sub-20 del mundo|Crédito: @obed.vargas

Según dicha organización, el mediocampista mexicano de 20 años se encuentra en el puesto número 10 del ranking, siendo el único jugador de México y de Concacaf dentro del listado. La ausencia de Gilberto Mora generó sorpresa entre los aficionados, ya que muchos creen que el jugador de Tijuana ha tenido un mejor año desde el aspecto individual.

Las figuras que destacan en el ranking de los mejores jugadores Sub-20 del mundo

El número uno del ranking es Yamal, pero el podio cuenta con nombres de jerarquía internacional. Désiré Doué, figura del PSG campeón de la UEFA Champions League, integra el segundo lugar. La tercera plaza la cierra Estêvão Willian, futbolista revelación del Chelsea durante esta temporada. Sin lugar a dudas, un listado prestigioso que destaca la buena temporada de Vargas tanto con Seattle Sounders como con la Selección Mexicana.

El ranking completo de los mejores jugadores Sub-20 del mundo

IFFHS nombró a estos diez jugadores como los mejores Sub-20 del mundo en 2025, con Obed como protagonista:



Lamine Yamal (FC Barcelona) Désiré Doué (PSG) Estêvão Willian (Chelsea) Arda Güler (Real Madrid) Pau Cubarsí (FC Barcelona) Kenan Yıldız (Juventus) Warren Zaïre-Emery (PSG) Franco Mastantuono (Real Madrid) Rodrigo Mora (Porto) Obed Vargas (Seattle Sounders).

Obed Vargas, con futuro europeo

Tras su gran año en la MLS y con la Selección Mexicana, el nombre de Vargas ha comenzado a circular por el mercado europeo. El futbolista nacido en Alaska cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2026 y, es muy probable, que emigre hacia Europa en los próximos meses. Su ubicación en el ranking de IFFHS podría ayudar a cumplir este objetivo.