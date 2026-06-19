Gilberto Mora está listo para jugar hoy en el juego contra Corea del Sur para el Mundial 2026

Gilberto Mora vuelve a estar en el centro de la atención de la Selección Mexicana. El canterano de Xolos está listo para el partido de México contra Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encuentro se juega este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, donde el equipo de Javier Aguirre buscará dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final. México llega al compromiso después de vencer 2-0 a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur también ganó en su debut ante Chequia.

La presencia de Mora genera expectativa por su edad, su proyección y el respaldo que ha recibido desde Tijuana. Xolos publicó un mensaje en redes sociales para apoyar a su canterano antes del partido: “De la frontera pa’l mundo”, junto a una imagen del futbolista con la camiseta del club fronterizo.

¡De la frontera pa’l mundo! ❤️🖤



Hoy juega @miseleccionmx y nuestro canterano Gil Mora está listo para la Copa del Mundo. 🌎🐕



¡Que sienta todo el respaldo de la frontera! Déjale tu mensaje de apoyo a nuestro Gil aquí abajo. 👇 pic.twitter.com/MOJQO9i62O — Xolos (@Xolos) June 18, 2026

Xolos arropa a Gilberto Mora antes del México vs Corea del Sur

El club de Tijuana no dejó pasar el momento y lanzó un mensaje directo para Gilberto Mora en la previa del partido de México. La institución rojinegra destacó que su canterano está listo para la Copa del Mundo y pidió a la afición fronteriza mostrarle su respaldo.

El gesto no es menor. Mora se formó en Xolos y llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las grandes apuestas del futbol mexicano. A sus 17 años, el mediocampista ya vive una experiencia que puede marcar su carrera y abrirle una vitrina internacional en uno de los torneos más importantes del planeta.

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Además, el juvenil llega con confianza. Según diversos reportes, Gilberto Mora habló antes del duelo ante Corea del Sur y aseguró que desde chico le gustan los partidos importantes, en una previa donde también se remarcó que el juego puede ser clave para definir el primer lugar del Grupo A.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llevó un parche especial en el partido inaugural|Crédito: @miseleccionmx / X

Gilberto Mora podría tener minutos ante Corea del Sur

La expectativa alrededor de Gilberto Mora creció en las últimas horas, ya que distintos reportes lo colocan como una de las posibles novedades de Javier Aguirre para enfrentar a Corea del Sur. Incluso, algunas versiones apuntan a que podría aparecer como titular en el segundo partido de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido representa una prueba importante para el combinado azteca. Corea del Sur llega con tres puntos y con una ofensiva encabezada por Heung Min Son, por lo que México necesitará intensidad, orden y capacidad para manejar los momentos del encuentro. Javier Aguirre reconoció que el rival asiático es un equipo que complica mucho, sobre todo por su ritmo y sus transiciones.

En ese contexto, Mora puede ser una alternativa para darle pausa, movilidad y lectura al mediocampo mexicano. Su ingreso, o una eventual titularidad, también tendría un fuerte impacto simbólico: un jugador formado en la Liga BBVA MX, con apenas 17 años, disputando un partido clave en una Copa del Mundo disputada en casa.