CONFIRMADO: Sebastián Abreu explica por qué Gilberto Mora no juega con Xolos en el Clausura 2026

Gilberto Mora mantiene a los aficionados muy preocupados a pocos meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El talentoso joven mexicano de 17 años apenas pudo disputar 2 partidos desde el inicio del Clausura 2026 debido a un tema de pubalgia y crece la incertidumbre de cara a la cita mundialista. Sin embargo, Sebastián Abreu, entrenador de Tijuana, reveló por qué aún no utiliza al futbolista de la Selección Mexicana en su equipo.

El director técnico uruguayo aseguró que todavía no hay fecha estipulada para el regreso de Mora y planean llevar a cabo su recuperación con calma: “Está haciendo la recuperación, tratamiento, normal. Hay que ir día a día, sin apuros, interpretando que tiene solución. Necesitamos de sus sensaciones, el mejor médico va a ser él. Sin fecha fija, no queremos apurar el proceso… el objetivo es que llegue a la Copa del Mundo, daremos todo el respaldo y apoyo”, expresó en conferencia de prensa.

Gilberto Mora aún no se recupera de la pubalgia|Crédito: Xolos / FB

Gilberto Mora tiene un lugar asegurado en el Mundial 2026 con México

Por otro lado, el ‘Loco’ Abreu mencionó que Gilberto Mora no tiene nada que probar, por lo que estará en el torneo mundialista en caso de estar bien físicamente: “No es anteponer, es entender el contexto. Gil ya demostró su nivel en el futbol mexicano. Ahora lo importante es que llegue en condiciones a la preparación con la Selección… Queremos que tenga partidos previos, que se sienta bien y que llegue fuerte a la Copa del Mundo. A eso estamos apuntando”.

De momento, Xolos parece sobrellevar la ausencia de Mora. En la Jornada 4 del Clausura 2026, el equipo fronterizo logró rescatar un empate 2-2 ante Rayados de Monterrey en Nuevo León y se ubica en la octava posición de la tabla general con 6 unidades. Esto significa que los dirigidos por Abreu están clasificando a la instancia de Play In de la Liga BBVA MX, aunque el camino por recorrer aún es largo.

Abreu quedó satisfecho con el empate en el Estadio BBVA

El entrenador de Xolos compartió sus sensaciones luego del empate ante La Pandilla en condición de visitante: “El partido estuvo lindo, entretenido, muy dinámico e intenso. La sensación que me queda es de orgullo por el equipo que tengo, por la manera en que se entregan. Para competir contra la jerarquía y la economía de estos rivales tiene que ser así, con sangre en los ojos y espuma en la boca”. En conclusión, el balance fue bueno.

