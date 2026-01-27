Gilberto Mora le ganó a Allan Saint‑Maximin en algo que pocos creían posible

Gilberto Mora ya supera a Allan Saint-Maximin en la Liga BBVA MX a sus 17 años de edad. El joven mediocampista mexicano deslumbró al mundo entero con su rendimiento a lo largo del año 2025 y, nacido en 2007, está llamado a ser uno de los talentos más emocionantes del futbol mexicano en los últimos tiempos . Ahora, una estadística lo coloca en lo más alto del futbol nacional, por encima de la estrella francesa del América.

Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias y cotizaciones de jugadores, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más valioso de toda la Liga BBVA MX, arrebatándole el trono a Saint-Maximin . Con la nueva actualización de valores de mercado dentro de México, la joya de Xolos de Tijuana pasó a tener un valor de 10 millones de euros, monto que lo posiciona en lo más alto de la tabla.

Gilberto Mora es el futbolista más valioso de la Liga BBVA MX|Crédito: Gilberto Mora / IG

El valor de Allan Saint-Maximin actualizado

Luego de un semestre de pocas luces con el América, la ficha del extremo francés se vio afectada: pasó de costar 13 millones de euros a tener un precio de 10 millones de euros. Si bien es cierto que comparte el mismo valor con Mora, el juvenil se queda con el puesto número uno del ranking debido a factores externos como, por ejemplo, su edad. Esto demuestra el gigantesco potencial que tiene el futbolista de Tijuana.

Saint-Maximin aún no ha demostrado su potencial en el América

El ex-Mónaco arribó a México como una verdadera estrella europea, habiendo jugado para equipos como el Newcastle de Inglaterra o siendo la figura del Niza de Francia. Sin embargo, su adaptación a la Liga BBVA MX aún sigue en curso tras seis meses desde su llegada. En total, disputó 15 partidos oficiales con las Águilas del América y apenas pudo convertir 3 goles, números que no terminan de convencer a la afición azulcrema.

El precio de Saint-Maximin ha decrecido un 75%|Crédito: @ClubAmerica / X

Gilberto Mora sorprendió al mundo con su desempeño en 2025

Durante el semestre pasado, el mediocampista de la Selección Mexicana jugó 14 partidos con Tijuana dentro del Apertura 2025. En total, consiguió marcar 5 goles y repartir 1 asistencia, números excepcionales para un joven que, en ese entonces, tenía apenas 16 años de edad. Además, deslumbró con el equipo Sub-20 de México en el Mundial de dicha categoría, siendo el MVP con 3 goles y 2 asistencias en 5 partidos.

Los 10 futbolistas más valiosos de la Liga BBVA MX (actualizado)