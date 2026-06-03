TODO lo que debes saber sobre el primer partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a nada de arrancar con el partido inaugural entre la Selección Nacional y Sudáfrica, el cual será historia para México al ser el único país en albergar por tercera vez una justa veraniega. Es por ello que debes estar atento a este encuentro, si es que vas a acudir a la CDMX, que fue nombrada la mejor sede del torneo, o lo verás a través de la señal de TV Azteca Deportes.

El encuentro entre ambas selecciones será el jueves 11 de junio a la 1 de la tarde (hora centro de México), duelo que será transmitido por la señal de Azteca 7 y por las plataformas digitales de Azteca Deportes. Pero antes de que el balón ruede, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración, que será amenizada por 8 artistas nacionales e internacionales.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica será el 11 de junio a la 1 de la tarde.|IA

Ingreso al estadio : 9:00 am

: 9:00 am Hora límite para estar en la butaca : 11:00 am

: 11:00 am Inicio de la ceremonia : 11:30 pm

: 11:30 pm Concluye la ceremonia : 12:05 pm

: 12:05 pm Inicio del calentamiento : 12:11 pm

: 12:11 pm Arranque del partido: 1:00 pm.

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¿Cómo trasladarse al Estadio Ciudad de México?

El Estadio Ciudad de México (Banorte) no tendrá estacionamiento, por lo que una de las opciones para arribar al recinto histórico es utilizar el metro o carro de alquiler por aplicación, aunque no te dejará frente al inmueble, debido a los cierres a la circulación vehicular en el perímetro. Si optas por la primera opción, debes seguir los siguientes pasos:



Tomar la línea 2 o línea azul del metro que inicia su recorrido en la estación Cuatro Caminos Viajar hasta Tasqueña Transbordar al tren ligero con dirección a Xochimilco Bajarse en la estación Estadio Azteca, que queda a escasos metros del inmueble.

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En la Ciudad de México habrá 18 sedes de Fan Fest distribuidas en las diferentes alcaldías, con la finalidad de que los aficionados que no alcanzaron boleto apoyen a la Selección Mexicana. El acceso a estos espacios es gratuito, pero el más grande se ubicará en el Zócalo capitalino, que albergará hasta 55 mil aficionados.