Gilberto Mora le hizo esta icónica promesa a su padre antes del Mundial 2026 y lo cumplió

Gilberto Mora acapara todas las miradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con apenas 17 años, el joven mediocampista se ha convertido en una de las promesas más interesantes de la Selección Mexicana y viene de revalidar este título con su gran partido ante Ecuador. Sin embargo, antes del inicio del torneo, el canterano de Tijuana le hizo una promesa a su padre que ya logró cumplir este mismo año.

Mora se convirtió en el debutante mexicano más joven en la historia de las Copas del Mundo y hoy es considerado uno de los jugadores más destacados del equipo de Javier Aguirre. No obstante, pocos recuerdan que durante el Mundial de Qatar 2022, el futbolista de Xolos le había prometido a su padre estar presente en la próxima Copa del Mundo. Dicha promesa fue cumplida tras su debut ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

La promesa de Gilberto Mora a su padre

“Yo estaba en una gira con la Selección Sub15 en España, yo estaba viendo el partido en mi cuarto triste de que habíamos quedado fuera y le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder estar en el siguiente Mundial”, relató Mora antes de que iniciara la justa veraniega de 2026.

A pesar de que por aquel entonces tenía apenas 14 años de edad, Gilberto Mora tenía muy claro su próximo objetivo futbolístico: estar presente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El joven no le dio importancia a su edad y, con talento y mucho sacrificio, logró integrar la lista de 26 jugadores de Javier Aguirre.

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“Yo dije ‘si sigo así, como voy, trabajando día con día, puede que sí alcance a llegar’”, había confesado Mora. Y fue durante este proceso de cuatro años donde consiguió despegar su carrera futbolística: debutó en el primer equipo de Xolos de Tijuana en agosto de 2024 y ganó la Copa Oro con México en 2025. Hoy ya disputa su primera Copa del Mundo con el combinado azteca.

Gilberto Mora recibe elogios del mundo entero

El joven futbolista mexicano deslumbró a todos con su calidad en el duelo ante Ecuador. Si bien es cierto que no fue participante directo en los goles del combinado azteca para vencer por 2-0 a los sudamericanos, Mora fue clave en el armado de las jugadas y para manejar los tiempos del partido.

Exjugadores históricos del deporte como lo son Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic llenaron de elogios al juvenil de 17 años, destacando su poder de “controlar el juego” cuando el momento lo pedía a tan corta edad. Además, el sueco catalogó el partido de Mora ante Ecuador como uno de sus momentos “preferidos del día”.