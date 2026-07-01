Solo detrás de Pelé: Gilberto Mora vuelve a hacer historia en el desafío de México ante Ecuador

Al momento de dar a conocer la alineación titular, Javier Aguirre le dio la posibilidad de hacer historia a Gilberto Mora. ¿La razón? La joya de la Selección de México fue titular en la victoria (2-0) ante Ecuador, por lo que batió un nuevo récord. Es el segundo jugador más joven en disputar una eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, solo por detrás de Pelé.

Su registro de 17 años, 8 meses y 16 días lo coloca inmediatamente detrás del legendario brasileño, quien sigue liderando la tabla de precocidad. El sudamericano logró este hito en los cuartos de final del Mundial de Suecia 1958, ante Gales, con 17 años, 7 meses y 24 días. El jovencito mexicano quedó muy cerca de superarlo, contemplando que se midió ante Ecuador con 17 años, 8 meses y 16 días.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Para seguir potenciando la estadística, el brasileño y el mexicano son los únicos dos futbolistas de la historia que disputaron una eliminación directa por un Mundial teniendo menos de 18 años.

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