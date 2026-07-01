Solo detrás de Pelé: Gilberto Mora vuelve a hacer historia en el desafío de México ante Ecuador
El juvenil de México vuelve vuelve a encontrar la fórmula para protagonizar un nuevo récord mundial
Al momento de dar a conocer la alineación titular, Javier Aguirre le dio la posibilidad de hacer historia a Gilberto Mora. ¿La razón? La joya de la Selección de México fue titular en la victoria (2-0) ante Ecuador, por lo que batió un nuevo récord. Es el segundo jugador más joven en disputar una eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, solo por detrás de Pelé.
Su registro de 17 años, 8 meses y 16 días lo coloca inmediatamente detrás del legendario brasileño, quien sigue liderando la tabla de precocidad. El sudamericano logró este hito en los cuartos de final del Mundial de Suecia 1958, ante Gales, con 17 años, 7 meses y 24 días. El jovencito mexicano quedó muy cerca de superarlo, contemplando que se midió ante Ecuador con 17 años, 8 meses y 16 días.
Para seguir potenciando la estadística, el brasileño y el mexicano son los únicos dos futbolistas de la historia que disputaron una eliminación directa por un Mundial teniendo menos de 18 años.
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Juventud en la élite: otros talentos destacados
La edición de 2026 ha destacado por la presencia de futbolistas jóvenes en instancias definitivas, quienes también han registrado marcas notables durante la misma jornada de dieciseisavos de final:
- Ayyoub Bouaddi (Marruecos): Fue titular frente a Países Bajos a los 18 años, 8 meses y 27 días. Según informan medios de Europa, Manchester City tiene deseos de incorporarlo para la segunda parte del año.
- Yan Diomande (Costa de Marfil): Defendió a su selección ante Noruega con 19 años, 7 meses y 16 días. En plena competencia, trascendió que PSG está ganando la carrera para quedarse con sus servicios.
- Ryan (Brasil): Integró el once inicial en la victoria ante Japón con 19 años, 10 meses y 26 días. Si bien ya se desempeña en Europa (Bournemouth), se estima que su valor de mercado supera los 100 millones de dólares.