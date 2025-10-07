Así recibieron los jugadores al balón del Mundial 2026

En la misma semana, en la que se presentó el balón con el que se jugará la Copa del Mundo del 2026 —celebrada de forma tripartita por México, Estados Unidos y Canadá—, denominado ‘Trionda’, los futbolistas que representan a la Selección Azteca ya tuvieron oportunidad de probarlo y el defensor central, Ramón Juárez, contó cómo fue su experiencia.

“Es una alegría muy bonita, ahorita que vi el balón, ya falta poco, ya entrenamos con el nuevo balón del Mundial y hace mucha ilusión. Recordar todos los balones que han salido como el ‘Jabulani’, y ahora estar es algo muy bonito”, dijo, en entrevista con los canales de la FMF.

Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

Juárez tiene claro su sueño

Pese a su buen rendimiento, Ramón no ha podido consolidarse como un titular indiscutible en los ojos de André Jardine, director técnico del América; sin embargo, él tiene fija la meta de entrar en la lista final de Javier Aguirre y ve en su actual llamado un buena oportunidad.

“Tengo clarísimo el sueño de estar en la Copa del Mundo, primeramente Dios haré mi mayor esfuerzo, haré de la mejor manera las cosas, primeramente Dios él ya dirá si podré estar en el Mundial”, expuso.

El zaguero de 24 años de edad habló sobre lo que percibe de sus compañeros en el representativo nacional e hizo referencia al primer rival que enfrentarán: Colombia, en Arlington, Texas.

“El grupo es muy bueno, todos nos llevamos muy bien y eso suma un montón porque te sientes muy cómodo a la hora de venir. Contra Colombia será un gran rival, eso nos ayuda mucho a prepararnos”, señaló.

La buena actualidad de Ramón en el América

De vuelta en el plano individual, a Juárez se le recordó un momento que vivió hace un par de semanas, cuando su club empató frente al Monterrey y él se adjudicó la autoría del último gol, con un espectacular remate en el que le ganó la posición al español Sergio Ramos.

“Sí fue algo muy bonito porque al final es una estrella mundial, yo como defensa personalmente haberle ganado ese cabezazo fue algo muy lindo, es algo que siempre voy a tener marcado”, finalizó.

