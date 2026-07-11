Gilberto Mora sorprende en el Inglaterra vs Noruega: el equipo al que apoya el joven de la Selección Mexicana

El partido entre Inglaterra y Noruega tiene la presencia de una estrella del futbol, pues Gilberto Mora se dio cita en Miami para presenciar el partido de cuartos de final, después de que su escuela lo felicitó por graduarse de preparatoria. El jugador de la Selección Mexicana fue visto en las gradas con una playera, haciendo alusión a uno de los equipos.

Rafaela Pimienta subió una historia en Instagram en la que se le observa junto a Gil y a su madre. El canterano de Xolos trae puesta una playera roja, haciendo alusión a que apoya a Noruega, aunque se desconoce si la finalidad fue esa, luego de que Inglaterra eliminara a México en la ronda de octavos de final.