¿Gilberto Mora tiene novia? Lo captan con una joven después del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Gilberto Mora fue más que aceptable. Comenzó siendo suplente en el debut contra Sudáfrica, pero ingresó desde el banco en ese mismo partido. Contra Corea del Sur no vio minutos, pero desde el juego contra Chequia, el joven de 17 años se ganó la titularidad indiscutida. Sin embargo, ya se encuentra de regreso en México tras la eliminación ante Inglaterra.

El equipo dirigido por Javier Aguirre fue eliminado del torneo ante los ingleses luego de caer por 3-2 en los Octavos de Final en el Estadio Ciudad de México. En este contexto, los jugadores del plantel mexicano ya han regresado a sus hogares y uno de ellos es Gilberto Mora, quien se encontraría en Tijuana. En las últimas horas, el futbolista de Xolos fue visto conduciendo por las calles mexicanas y su acompañante llamó la atención.

Gilberto Mora |Mexsport

¿Gilberto Mora tiene novia?

Un usuario de X compartió un video reciente donde se puede observar a Gilberto Mora conduciendo por México junto a una joven sentada a su lado. Las imágenes, que están cerca de alcanzar las 400 mil visualizaciones en la plataforma, llamaron la atención de los aficionados sobre de quién se trata la acompañante del jugador de la Selección Mexicana.

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Lo cierto es que no hay registros oficiales que avalen quién es la acompañante de Mora mientras conduce su carro. Su rostro es apenas visible, pero muchos creen que puede tratarse de Kamila Mora, una de sus dos hermanas. Kamila suele acompañar a su hermano habitualmente, por lo que podría tratarse de un familiar suyo. Además, el propio jugador se muestra enfocado en su presente deportivo.

morita ya tiene novia y maneja???? q rápido crecen 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/1YKx7xDo8f — ໋ (@b11sgf) July 9, 2026

Qué dice Gilberto Mora sobre su situación sentimental

Hasta el momento, el jugador de Tijuana no ha confirmado públicamente si tiene novia o si se encuentra soltero. Además, tampoco existen publicaciones en redes sociales o imágenes públicas donde se pueda observar que Mora tiene pareja sentimental.

La información disponible indican que Mora está enfocado en su carrera deportiva. Durante los últimos meses debió centrarse en su recuperación tras una lesión de pubalgia, la cual no le permitió estar al cien por ciento durante el Clausura 2026. Además, su foco estuvo puesto, exclusivamente, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora

Gilberto Mora tiene dos hermanas que han sido identificadas públicamente como Kamila Mora y Bárbara Mora. Ambas forman parte del entorno familiar más cercano del jugador de Xolos, una figura que ha ganado mayor exposición por su aparición con la Selección Mexicana.

La familia de Mora ha mantenido un perfil bajo, aunque Kamila ha tenido mayor presencia en redes sociales. En algunos videos compartidos en TikTok, el futbolista aparece conviviendo con sus hermanas fuera de la cancha, una faceta que llamó la atención de los aficionados por mostrarlo en un contexto más familiar.

Más allá de esas apariciones, no existe demasiada información pública sobre Kamila y Bárbara. Lo que sí está claro es que ambas son parte del círculo íntimo de Gilberto Mora, quien ha sido acompañado por su familia durante su crecimiento como una de las promesas más seguidas del futbol mexicano.