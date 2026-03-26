Gilberto Mora vs Hormiga González: cuál de los dos mexicanos tiene mejor sueldo

El relevo generacional en la Selección Nacional de México —que tiene un 11 ideal de lesionados— ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, los reflectores apuntan a dos jóvenes de la Liga BBVA MX: Armando "Hormiga" González y Gilberto Mora. Y hay un abismo de diferencia entre sus sueldos.

Hay una gran diferencia entre una figura consolidada del “Rebaño Sagrado” —uno de los delanteros de México que enfrentará a Portugal— y la joya que pulen en la frontera. Pues el joven de 22 años, ya mayor de edad, tiene un salario muy superior al del adolescente de 17 años.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

Armando González: El sueldo de un “killer” de élite en Chivas

La explosión de la “Hormiga” González en las Chivas de Guadalajara ha superado marcas históricas de Javier “Chicharito” Hernández y obligó a la directiva tapatía a “blindarlo”. Tras consagrarse como campeón de goleo y acechar el récord de 27 tantos de Jaime Pajarito, el delantero recibió una mejora salarial sustancial a finales de 2025.

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De acuerdo a reportes de Publimetro, la “Hormiga” dejó atrás su sueldo de canterano para ganar hoy 1.2 millones de dólares al año (cerca de 21 millones de pesos mexicanos). Además, eso se vio acompañado por un incremento del valor de mercado, que hoy alcanza los 15 millones de euros, según Transfermarkt, y es el más caro de México y de las Chivas de Gabriel Milito.

Gil Mora tiene los días contados en Xolos, pues según Sebastiá Abreu le queda poco más de un año en el club|@gil_morita

Gilberto Mora: El diamante en bruto de los Xolos

En el otro extremo del país, Gilberto Mora se ha convertido en el estandarte de Tijuana, aunque sus finanzas aún reflejan su corta edad. Según datos aportados por el portal Vox Informa, el juvenil percibe 200 mil pesos mexicanos mensuales (unos 10,000 dólares). Al año, esto equivale a 2.4 millones de pesos (134 mil dólares).

A pesar de que González gana casi 9 veces más que el mediocampista fronterizo, el futuro de Mora luce brillante. Se espera que al cumplir los 18 años, el próximo 14 de octubre de 2026, Gil Morita firme una renovación histórica que lo convierta en el mejor pagado de los Xolos.

