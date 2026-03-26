Así sería el 11 inicial de la Selección Nacional de México de lesionados

La Selección Nacional de México atraviesa un momento crítico en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Javier Aguirre sabe que la escuadra mexicana tiene 13 bajas en total y hasta se habla de que podría armar un 11 inicial muy bueno con los futbolistas lesionados y ausentes en la convocatoria para los partidos contra Portugal y Bélgica.

Mientras que el “Vasco” Aguirre usaría a un crack de Club América como titular, el entrenador igualmente tendría dudas para la convocatoria de cara al Mundial debido a la “plaga” de lesiones que afecta a todas las líneas del campo y que permitiría armar un XI increíble.

El XI ideal de México solo con jugadores lesionados

El “Hospital Tricolor” podría armar un 11 inicial increíble: Luis Ángel Malagón; Rodrigo Huescas, Jesús Orozco, Julián Araujo, Mateo Chávez; Luis Chávez, Edson Álvarez, Gil Mora; Marcel Ruiz, Santi Gimenez y el Chino Huerta.

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El reporte médico de la Selección Nacional: Uno a uno de los lesionados

Luis Ángel Malagón (Club América): El panorama más desolador. Tras romperse el tendón de Aquiles este mes, el guardameta azulcrema enfrentará un proceso de rehabilitación de entre 6 y 8 meses. Prácticamente descartado para la justa mundialista. Rodrigo Huescas (FC Copenhague): Luego de superar siete meses de inactividad por su rotura de ligamentos en agosto pasado, el carrilero espera recibir el alta médica definitiva antes de que termine marzo. Chiquete Orozco (Cruz Azul): Luego de dos meses fuera por una luxación de tobillo, al central cementero le restan cerca de seis semanas de fortalecimiento antes de regresar. Julián Araujo (Celtic): Presentó rigidez muscular en el muslo en este inicio de marzo. Se espera que el lateral se reincorpore tras la presente Fecha FIFA. Luis Chávez (Dinamo Moscú): Tras casi un año fuera por la rotura de ligamento cruzado sufrida en junio de 2025, el mediocampista se encuentra en la recta final de su recuperación y podría reaparecer en las próximas semanas. Mateo Chávez (AZ Alkmaar): A un mes de su luxación de hombro, el juvenil mexicano entra en la última etapa de su recuperación; podría estar disponible en 15 días.

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Edson Álvarez (Fenerbahçe): El "Machín" sigue rehabilitándose de una lesión de ligamentos en el tobillo. Se proyecta que complete sus ocho semanas de baja para volver a la acción a mediados de abril. Gilberto Mora (Tijuana): La joven promesa de Xolos lidia con una pubalgia crónica desde febrero. Sin una fecha de retorno garantizada, deberá cumplir al menos dos meses de reposo absoluto. Santiago Gimenez (AC Milan): El "Bebote" dejará atrás la cirugía de tobillo que lo marginó desde octubre. Se estima que su vuelta a las canchas se concrete en el corto plazo, siendo la luz de esperanza en el ataque. Marcel Ruiz (Toluca): El mediocampista no estará disponible por un lapso de 4 a 6 semanas debido a un esguince de rodilla grado II. César Huerta (Pumas): El "Chino" cumple su segundo mes de convalecencia tras ser intervenido de la sínfisis púbica en enero; su retorno a la actividad con la UNAM está programado para mayo. Jugador 12 - Luis Romo (Chivas): Al volante le quedaría menos de un mes de recuperación.

Estatus de disponibilidad para el Mundial 2026