Ellos son los delanteros mexicanos a los que Paulinho enfrentará en el México vs Portugal

Aunque en un principio no había sido convocado, finalmente Paulinho formó parte de la lista oficial de Portugal para enfrentar a México —seleccionado que podría armar un 11 inicial de lesionados— en la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca). Debido a diferentes lesiones sufridas por la escuadra lusa, finalmente el de Toluca enfrentará a los delanteros de su liga.

Paulinho, que viene de brillar con Toluca en la Liga BBVA MX, enfrentará a jugadores con los que suele compartir campo de juego como compañeros o rivales en el Clausura 2026. Algunos de ellos son los delanteros Armando la “Hormiga” González y Guillermo Martínez, dos de los atacantes que Javier Aguirre eligió para México por distintas razones.

Paulinho fue convocado por Portugal|Mexsports

La lista total de delanteros que enfrentará Paulinho en México vs. Portugal

Resulta que en la lista de convocados para la Selección Mexicana se encuentran un futbolista que juega en Inglaterra, otro en Arabia Saudita, uno en Estados Unidos y dos en México. Además, está marcada la ausencia de Santi Gimenez, quien se recupera de su lesión de tobillo en el AC Milan de Italia. Aquí, los 5 delanteros a los que deberá enfrentar Paulinho:

Raúl Jiménez: Fulham, Inglaterra, 34 años.

Fulham, Inglaterra, 34 años. Julián Quiñones: Al-Qadisiyah, Arabia Saudita, 29 años.

Al-Qadisiyah, Arabia Saudita, 29 años. Germán Berterame: Inter Miami, Estados Unidos, 27 años.

Inter Miami, Estados Unidos, 27 años. Armando “Hormiga” González: Chivas, México, 22 años.

Chivas, México, 22 años. Guillermo Martínez: Pumas UNAM, México, 31 años.

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|Instagram: Paulinho

La historia de Paulinho en la Selección de Portugal

Bajo la dirección técnica de Fernando Santos, Paulinho estuvo en noviembre de 2020 con la selección de Portugal en un partido amistoso ante Andorra (marcó 2 goles en la victoria 7-0) y en la UEFA Nations League, donde jugó 5 minutos en la derrota 1-0 ante Francia y 13 minutos en la victoria 3-2 contra Croacia.

¿Dónde ver el partido de la Selección Nacional de México vs Portugal en VIVO y GRATIS?

El partido previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Portugal se transmitirá EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, Azteca Deportes y nuestra APP. Se disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (CDMX) y contará con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, entre otros.

