¿André-Pierre Gignac ha ido a la Copa Mundial de la FIFA? Esta es la trayectoria del jugador

El actual futbolista de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, formó parte activa de los procesos de la Selección Nacional de Francia en el continente europeo antes de su llegada a la Liga BBVA MX. Tal es así que el 'Bomboro' integró la lista definitiva de los blues durante la justa mundialista de Sudáfrica 2010.

André-Pierre Gignac |Getty Images

El artillero originario de la ciudad de Martigues integró la lista definitiva de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010™, con el estratega Raymond Domenech al mando. Gignac se refirió a su participación en ese campeonato mundial en un mano a mano con el comediante y músico mexicano Franco Escamilla en su canal de YouTube.

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Durante la entrevista, de la cual también participó el mexicano Héctor Moreno, Gignac contó con lujo de detalles lo que vivió durante ese torneo. "Era mi sueño jugar un Mundial y fue una pesadilla. Llegamos, todo bien y ese partido hacía menos 12 grados, un friazo increíble, todo verde el estadio. Y entro al medio tiempo y nos ganan”, manifestó.

Además, el goleador de los Tigres se refirió a la compleja situación que atravesaron con Anelka, que en ese momento competía por el puesto con él: "Hubo un problema entre el entrenador y Nicolas Anelka y eso hizo que el grupo explote y nos fue mal. El jugador se volvió a Francia, es complicado perder al jugador en una competición tan importante y no reaccionamos de la manera correcta; no quisimos entrenar y fue una pesadilla. Lo voy a recordar de una manera negativa”.

Por último, Gignac se lamentó por lo sucedido, ya que aseguró que el seleccionado de aquel momento era un gran equipo "Había un equipazo, pero nos fue mal en los amistosos, perdimos contra China, empatamos contra Uruguay y después de esa derrota contra México perdimos con el anfitrión, contra Sudáfrica y fue un desmadre. Nos mataron, pero yo tenía 23 años, qué le voy a decir a jugadores de la talla de Henry, Evra, Ribéry. Yo seguía al grupo”, concluyó el goleador.