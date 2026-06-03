ÚLTIMA HORA: figura del rival de Argentina se lesiona en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con las listas de convocados confirmadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los jugadores ya tienen la mira puesta en llegar lo mejor posible futbolística y físicamente al certamen. Sin embargo, las lesiones muchas veces son un calvario y eso le tocó pasar ahora a una figura de Austria, uno de los rivales de la selección de Argentina en la fase de grupos.

Resulta que mientras Argentina tiene jugadores tocados físicamente, la selección austriaca acaba de perder a Christoph Baumgartner para la fiesta máxima del futbol. Pues en la entrada en calor del amistoso de Austria ante Túnez, este mediapunta sufrió una lesión muscular. En las últimas horas se confirmó que quedó descartado para el Mundial.

Marcos Acuña, junto al seleccionado Albiceleste

Una baja durísima para Austria antes de enfrentar a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El mediocampista del Lepizig de Alemania era una de las grandes figuras del conjunto europeo, que enfrentará a la selección de Argentina en la segunda fecha del Grupo J de la justa internacional. Es que el jugador de 26 años venía de tener una temporada espectacular y de ver crecer su valor de mercado a cifras a las que nunca había llegado anteriormente.

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Ni su buen nivel ni ser de las figuras de su selección le sirvió a Baumgartner, pues su físico no acompañó y el desgarro sufrido en el amistoso le ocasiona quedarse afuera de la competición que todos los futbolistas sueñan con jugar. Ya no podrá representar a su país en Norteamérica y todo apunta a que es la famosa “suerte del campeón” para Argentina.

Christoph Baumgartner tuvo una temporada excelente y se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pesar de perderse el Mundial, Christoph Baumgartner puede estar orgulloso del camino que realizó para llegar a la justa mundialista. Pues el mediapunta de 26 años tuvo una temporada en la que demostró ser un jugador de la élite del futbol europeo. Sus números así lo demuestran:

Partidos jugados: 37

Goles convertidos: 17

Asistencias aportadas: 8

Contribuciones a gol: 25

Lo que dijo Christoph Baumgartner tras quedar fuera del Mundial

“Antes que nada muchas gracias por los muchos deseos de recuperación y sus mensajes. Todavía no me lo puedo creer. Este es definitivamente el día más difícil de mi carrera”, sostuvo. Durísima ausencia para Austria.

