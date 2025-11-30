Girona vs Real Madrid: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la jornada 14 de LaLiga; marcador online

Este domingo 30 de noviembre, el Estadi Municipal de Montilivi se convierte en el escenario de un choque de realidades opuestas en la Jornada 14 de LaLiga. Por un lado, el Real Madrid, bajo la batuta de Xabi Alonso, llega con la obligación de sumar de a tres para no perder el liderazgo ante el Barcelona en la lucha por el título, impulsado por el regreso de piezas clave en defensa como Rüdiger y Militão.

Enfrente tendrá a un Girona irreconocible respecto a campañas anteriores, que se encuentra en una situación crítica rozando los puestos de descenso (18º) y necesita urgentemente un golpe de autoridad ante su afición para cambiar el rumbo de su temporada. Con el pitido inicial programado para las 14:00 (hora CDMX), se espera un duelo vibrante donde la pegada de Mbappé y Vinicius pondrá a prueba la capacidad de supervivencia del equipo local.