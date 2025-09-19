deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡Gol agónico de Atlas! Penal al 104' para el empate vs Mazatlán | Jornada 9 Liga MX

¡Atlas empata el partido al minuto 104 con un gol de penal dramático ante Mazatlán en la Jornada 9 de la Liga MX! Una definición agónica en tiempo de compensación que le da vida al equipo rojinegro en el Estadio El Encanto.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

¡Atlas empata el partido al minuto 104 con un gol de penal dramático ante Mazatlán en la Jornada 9 de la Liga MX! ⚽ Una definición agónica en tiempo de compensación que le da vida al equipo rojinegro en el Estadio El Encanto.

Atlas
Mazatlán FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×