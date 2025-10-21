¡Tremendo gol de Agustín Palavecino! | Necaxa 1 - 1 Cruz Azul | Jornada 14 | Liga BBVA MX
¡Tremendo gol de Agustín Palavecino! En la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, el mediocampista argentino empató el partido para Necaxa con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero de Cruz Azul.
¡Tremendo gol de Agustín Palavecino! En la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, el mediocampista argentino empató el partido para Necaxa con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero de Cruz Azul.