deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡Tremendo gol de Agustín Palavecino! | Necaxa 1 - 1 Cruz Azul | Jornada 14 | Liga BBVA MX

¡Tremendo gol de Agustín Palavecino! En la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, el mediocampista argentino empató el partido para Necaxa con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero de Cruz Azul.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

¡Tremendo gol de Agustín Palavecino! En la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, el mediocampista argentino empató el partido para Necaxa con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero de Cruz Azul.

Cruz Azul
Necaxa
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×