¡ERA UN GOLAZO! Le anulan un espectacular gol al Atlante ante Juárez
¡Se quedaron con las ganas de gritar el gol! Atlante había marcado un auténtico golazo ante Juárez, pero la anotación fue anulada en la Jornada 13 del Apertura 2026.
¡Era un auténtico golazo! Atlante protagonizó una espectacular jugada ante FC Juárez, pero la anotación fue anulada durante el partido de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Revive la acción que sorprendió a todos y una de las jugadas más llamativas del encuentro.