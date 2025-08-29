Gol de Carlos Baltazar : Puebla 2-4 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025
Cuando todo parecía perdido, Carlos Baltazar encendió una chispa de orgullo Poblano. Al minuto 83, el mediocampista aprovechó un descuido defensivo de Rayados, se metió al área con decisión y definió con clase para descontar en el marcador.
