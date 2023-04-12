VIDEO: Revive el doblete de Carlos Vela vs Whitecaps | Concachampions

En la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, el delantero mexicano, Carlos Vela, abrió el marcador a favor del LAFC, ante los Whitecaps, para alargar el marcador global a 4-0 y ya empezar a pensar las semifinales del torneo; minutos más tarde consiguió su doblete.

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Carlos Vela abrió el marcador en el LACF vs Whitecaps de la Concachampions

Desde los 11 pasis, el exjugador de la Real Sociedad abrió el marcador al minuto 8. Con su pierna zurda, el atacante cobró cruzado con su pierna izquierda, para hacer imposible que el arquero rival detuviera en el disparo del azteca.

⚽ Goal @LAFC!@11carlosV opens up the score from the penalty spot to give LAFC the early lead. | #SCCL23 pic.twitter.com/g1nwUf4NbB — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 12, 2023

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Con este resultado, la pizarra global se puso 4-0 a favor del LAFC, y esperan rival entre los rojinegros del Atlas y el Philadelphia, duelo en el que el conjunto de la MLS va arriba por marcador de 1-0, pero los Zorros buscarán darle la vuelta en el Estadio Jalisco este miércoles 12 de abril, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México).

Así fue el doblete de Carlos Vela contra los Whitecaps

Al 31, Vela firmó su doblete. En un balón filtrado por arriba, el delantero del LAFC la bajó con el pecho, y en el mano a mano contra el arquero rival, definió con tranquilidad y así poner el marcador 2-0, global 5-0 a favor de los angelinos.