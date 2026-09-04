El gol de la Hormiga González con el Olympiakos que es idéntico al del debut de Chicharito en Europa

Desde su arribo a la primera división, muchos aseguraron que la Hormiga González y Javier Hernández tenían similitudes en su forma de jugar. Además, ambos coincidieron en Chivas en la vuelta del Chicharito al equipo rojiblanco. Por ello, también iniciaron las comparaciones de sus historias en el futbol europeo, donde se habla de una coincidencia en los primeros tantos que hicieron del otro lado del mundo.

España vs Argentina | ¡FINAL DE ÉPOCA! Resumen y goles de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Cómo fueron los primeros goles de la Hormiga González y Chicharito en Europa?

Dentro de la buena noticia con la Hormiga González es que marcó en su segundo partido con el equipo. Además, fue con la especialidad de la casa, buscando el espacio a la espalda del central que lo tenía resguardado hasta que el mexicano le ganó para rematar de cabeza. Y precisamente… así lo hizo Javier Hernández.

Recordando la historia del Chicharito, el mexicano anotó por primera vez el 8 de agosto de 2010 contra el Chelsea. En un encuentro de Community Shield, Javier entró al minuto 76 y en una jugada donde Antonio Valencia le cedió el centro raso, el ariete marcó su famoso gol con la cara. Y así inició una gloriosa etapa con los Red Devils.

Mientras tanto, la Hormiga González concretó su primer tanto también “de cabeza”, en un centro largo que terminó cazando ante la marca del defensivo. Con eso, Armando se sacó la mala suerte que tenía encima sin meter goles desde el mes de abril. Ahora, se espera que tal como con Javier, los goles lleguen a raudales para lograr el gran objetivo.

¿Cuándo juega la Hormiga González con Olympiakos?

El inicio de la cuota goleadora de la Hormiga González en Europa inició en la Copa de Grecia, por ello ahora el siguiente objetivo es conseguir tantos en la liga, donde en su debut se quedó cerca e incluso fallando jugadas claras de gol. El sábado Olympiakos visitará al Volos New Football en la tercera jornada de la competencia griega. Mientras que en Europa League, el ariete mexicano podría debutar en dichas competiciones europeas el miércoles 16 de septiembre.