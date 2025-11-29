¡GOL de Ozziell! Tigres 4-0 xolos |Cuartos de Final | Vuelta
Tras una espectacular atajada de Toño Rodríguez que evitaba momentáneamente el cuarto, Ozziel Herrera estuvo atento al rebote y con un certero remate de cabeza puso el 4-0 para Tigres en los Cuartos de Final del Apertura 2025.
