“Hoy hago un gol”: la predicción que hizo un crack antes del Mundial 2026

La Selección de Argentina llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con buenas sensaciones luego de vencer 3-0 a Islandia en su último compromiso amistoso antes del inicio del torneo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró contundencia ofensiva gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, pero una de las historias más comentadas de la jornada ocurrió fuera de la cancha y tuvo como protagonista al propio Barco. Un mensaje enviado horas antes del encuentro terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más llamativas de los días previos al arranque de la competencia.

La Albiceleste afrontó el compromiso frente a Islandia como su última prueba antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con varias de sus figuras en acción y con el objetivo de afinar detalles de funcionamiento, el equipo respondió dentro del terreno de juego. Sin embargo, después del silbatazo final, las redes sociales se encargaron de revelar una historia que rápidamente captó la atención de los aficionados. La esposa de Valentín 'Colo' Barco, Yazmín Jaureguy, compartió una conversación privada en la que el futbolista había anticipado exactamente lo que terminaría ocurriendo durante el partido.

Yazmín Jaureguy, la mujer del ‘Colo’ Barco, subió un mensaje privado que le envió Valentín antes de destacarse en el partido de Argentina vs Islandia |Instagram @yaz.jaureguy

La predicción de Valentín Barco antes del amistoso

A través de una historia en redes sociales, Yazmín Jaureguy mostró un mensaje que recibió del futbolista argentino antes del encuentro frente a Islandia. "Dale que hoy hago un gol", escribió Barco, una frase que parecía una muestra de confianza, pero que terminó convirtiéndose en realidad apenas unos minutos después de iniciado el partido.

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El lateral argentino abrió el marcador al minuto 7 y puso en ventaja a su selección en una acción que confirmó su buen momento futbolístico. Más tarde llegaron las anotaciones de Lionel Messi y Thiago Almada para completar la victoria de Argentina. Tras el gol, la publicación compartida por su esposa comenzó a circular rápidamente entre aficionados y medios deportivos. La reacción de Jaureguy tampoco pasó desapercibida, pues acompañó la imagen con la frase "Nunca falla", celebrando que la predicción de Barco se había cumplido a la perfección.

Con la victoria sobre Islandia, Argentina cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y confirmó que varias de sus figuras llegan en gran nivel. Mientras Lionel Messi sigue siendo el referente del equipo, futbolistas como Valentín Barco buscan ganarse un papel importante en una selección que intentará defender el título obtenido en la edición anterior del torneo.

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La cobertura contará con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, Carlos Guerrero e Inés Sainz, quienes llevarán todos los detalles de la máxima fiesta del futbol.