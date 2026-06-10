Así fue el gol de penal de Argentina con el que Lionel Messi entró en la historia

Lionel Messi no sólo aportó su magia habitual para la victoria (3-0) de la Selección Argentina ante Islandia, sino que además pulverizó un récord de longevidad que parecía inalcanzable. Con la conquista de penal se convirtió en el jugador más veterano en anotar con la Albiceleste, superando a Ángel Labruna.

El seleccionado campeón en Qatar 2022 abrió la cuenta en la etapa inicial con un remate preciso de Valentín Barco, el juvenil que brilló la última temporada en Racing de Estraburgo y recientemente fue vendido a Chelsea de Inglaterra.

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Sin embargo, el momento de mayor éxtasis llegó en la segunda mitad. A los 25 minutos, con el partido aún abierto, Messi hizo su ingreso al campo de juego. Bastaron apenas unos instantes para que su impacto fuera total: el capitán recibió el balón y, con una genialidad marca registrada, filtró un pase exquisito para Lautaro Martínez. La jugada terminó de la mejor manera para Argentina: el delantero fue derribado dentro del área por Olafsson, obligando al árbitro a sancionar la pena máxima.

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🎥 Así ejecutó el Lionel Messi el penal 👇pic.twitter.com/PTz4F6kfGt — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

El hombre de Inter Miami, dueño de la responsabilidad, se paró frente al balón con la frialdad que lo caracteriza. Ejecutó la pena máxima con un remate magistral, elevando el esférico hacia el ángulo izquierdo del guardameta, inalcanzable para cualquier intento de reacción.

Lejos de conformarse, poco después protagonizó un contraataque letal al habilitar a Rodrigo De Paul, quien tiró un centro preciso para que Thiago Almada conecta su remate suave con la red.

Messi hizo historia

Con su conquista frente a Islandia, Leo se convirtió en el jugador más veterano en anotar con la camiseta albiceleste, alcanzando la marca de 38 años, 11 meses y 14 días. De esta manera, el astro dejó atrás la histórica marca de Ángel Labruna, vigente durante casi siete décadas —desde el 7 de julio de 1957, cuando le marcó a Brasil con 38 años, 9 meses y 8 días—. Una vez más, el "10" demuestra que su jerarquía no entiende de edades ni de fronteras temporales.

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