deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡GOOL DE MONREAL! El Necaxa asusta a Tigres con una gran definición en el Volcán (VIDEO)

¡Ricardo Saúl Monreal enciende la esperanza de Necaxa! En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, el delantero mexicano marcó un gol clave que puso el 4-3 en el marcador ante Tigres, acercando a los Rayos en un partido lleno de emociones

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

¡Ricardo Saúl Monreal enciende la esperanza de Necaxa! En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, el delantero mexicano marcó un gol clave que puso el 4-3 en el marcador ante Tigres, acercando a los Rayos en un partido lleno de emociones

Necaxa
Tigres de la UANL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×