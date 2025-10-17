¡GOOL DE MONREAL! El Necaxa asusta a Tigres con una gran definición en el Volcán (VIDEO)
¡Ricardo Saúl Monreal enciende la esperanza de Necaxa! En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, el delantero mexicano marcó un gol clave que puso el 4-3 en el marcador ante Tigres, acercando a los Rayos en un partido lleno de emociones
