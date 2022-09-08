VIDEO: Revive el gol de Santiago Giménez en la Europa League

El Feyenoord de los Países Bajos, hizo su debut en la Europa League y el que también se presentó en el torneo, fue Santiago Giménez. El delantero mexicano entró de cambio en el partido que disputó su equipo ante la Lazio.

El 'Chaquito' está viviendo su primera temporada como jugador del Feyenoord, tras llegar procedente del Cruz Azul de la Liga BBVA MX. Ya hizo su debut en la Eredivisie e incluso ya marcó su primer gol en el torneo neerlandés.

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Santiago Giménez debuta en la Europa League

Los minutos para Santiago Giménez no han sido muchos, dado que su competencia directa en la posición, Danilo, ha tenido grandes actuaciones. Sin embargo, sí ha podido entrar de cambios en algunos encuentros. Fue así como logró marcar su primer gol, buscando ganarse un lugar con la Selección Mexicana de Gerardo Martino, de cara al Mundial de Qatar 2022.

En la Europa League también ya logró marcar y lo hizo apenas minutos después de haber ingresado. El 'Chaquito' cobró un penal para hacer "el de la honra" del equipo holandés. Lo hizo con potencia para mandar el balón al fondo de las redes.

Asi cobro @Santigim9 el penal y descuenta en el marcador para el @Feyenoord pic.twitter.com/6cIxBy4guB — Miguel Ramirez (@TheBearKing99) September 8, 2022

Fue así como Santi ingresó para el segundo tiempo del choque correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del segundo torneo más importante a nivel de clubes, en el Viejo Continente. El Feyenoord ya perdía por goleada cuando ingresó.

El grupo del Feyenoord en la Europa League, lo comparte con la Lazio, y también con el Sturm Graz y el Midtjylland, por lo que el conjunto neerlandés no debería tener mayor problema en superar la primera fase, junto al equipo italiano.

El siguiente partido para el Feyenoord y para Santiago Giménez será en la Eredivisie ante el Sparta Rotterdam. Posteriormente volverían a la Europa League para debutar como locales en el torneo, enfrentando al Sturm Graz y después se medirán al PSV en calidad de visitantes, en uno de los duelos más interesantes que tendrán en la campaña.

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