¡Golazo de Brunetta! Le salió fuego del botín y Tigres abre el marcador vs Cruz Azul | Apertura 2025
¡Brunetta encendió el Volcán! En el duelo de Tigres vs Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025, el mediocampista argentino sacó un disparo brutal que terminó en el fondo de la red. ¡Un gol que parece sacado de otro planeta!
