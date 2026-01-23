El GOLAZO de Gabigol para rescatar el empate de Santos ante Corinthians en el último minuto

El futbol brasileño demostró una vez más por qué es una de las mejores ligas del continente y nos regaló este jueves 22 de enero un golazo durante el Clásico Alvinegro entre el Santos y Corinthians por la Jornada 4 del Campeonato Paulista a través de un potente tiro libre directo de Gabriel Barbosa Gabigol.

El golazo con el que Gabigol empató el Clásico entre Santos y Corinthians

Santos rescató un empate en el último minuto durante el Clásico Alvinegro ante Corinthians gracias a un golazo de tiro libre de Gabigol que dejó sin posibilidades al portero Hugo Souza.

En una de las últimas jugadas del partido, Barbosa tuvo un tiro libre desde la media luna y lo ejecutó con potencia y abajo, sorprendiendo a la barrera que saltó esperando la pelota por arriba.

Ni siquiera el hombre que quedó acostado en la barrera pudo evitar la sorpresa, mientras que el guardameta no alcanzó a llegar al esférico debido a la potencia con la que disparó Barbosa y que valió el empate para Santos.

Barbosa ya había encontrado la portería rival en los primeros minutos del partido, pero su tanto fue invalidado por posición fuera de lugar.

Por parte del Corinthians, fue Yuri Alberto quien abrió el marcador a los 16 minutos, aunque previamente el mismo jugador había tenido la posibilidad desde el manchón penal, pero mandó su remate por un costado de la portería.

Corinthians y Santos están empatados con cinco puntos en el puesto siete y ocho, respectivamente, de la tabla del Campeonato Paulista. Ambos equipos comenzarán la Serie A del Brasileirao 2026 el próximo 28 de enero, mismo que podrás ver a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

