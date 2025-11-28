Así fue el GOLAZO que marcó Julián Quiñones tras regresar de su lesión (VIDEO)

Este viernes 28 de noviembre del 2025, Julián Quiñones logró volver a marcar gol con el Al-Qadsiah luego de ser baja algunos encuentros por una lesión.

El delantero mexicano fue titular en el encuentro de Al-Ahli vs Al-Qadsiah de los Cuartos de Final de la Copa del Rey de Campeones y terminó marcando el segundo gol del encuentro con un remate potente.

Quiñones recibió un balón filtrado adentro del área, recortó en dos ocasiones al portero y terminó sacando un potente disparo que venció al portero.

Que golazo de Julián Quiñones 🇲🇽 con Al-Qadisah. Vaya forma en que le rompió la cintura al defensor y luego reventó el arco con un bombazo a primer poste. Cuarto gol del atacante mexicano en la Kings Cup 🇸🇦 en tres partidos disputados. Sigue intratable.🔝 pic.twitter.com/2cHk9JXHFj — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 28, 2025

Con su gol, Julián llega a cuatro goles en tres partidos de la Copa del Rey de Campeones, ha marcado aunque sea un gol en cada encuentro.

Los números de Julián Quiñones

En lo que va de la temporada, Julián Quiñones ha disputado un total de 10 encuentros, acumulando 840 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar nueve goles.

El delantero mexicano ha sido clave con el Al-Qadsiah pues a pesar de perderse tres encuentros de la Liga Saudí por lesión, se mantiene entre los maximos goleadores del equipo.

