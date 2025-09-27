VIDEO: El GOLAZO de TIJERA de Bryan González en el Puebla 0-1 Chivas

Chivas, logró abrir el marcador con un golazo de TIJERA, obra de Bryan González dentro del área. La anotación llegó al minuto 6 del primer tiempo.

El centro lo mandó Ledezma y Bryan, sin marca en el área, decidió definir de chilena para marcar el primero del encuentro con una definición exquisita.

El portero, González, intentó atajar el balón que no iba tan colocado pero no logró detener el esférico a pesar de rosarlo.

Bryan logró marcar su primer gol con el rebaño, luego de llegar como refuerzo para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.