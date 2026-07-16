Así fue la goleada de vergüenza en el último España vs Argentina: Scaloni estaba presente

España y Argentina se verán las caras el próximo domingo 19 de julio para definir al nuevo campeón del mundo. Será por la gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que solamente podrá tener dos desenlaces: el cuadro europeo obteniendo su segundo título en la historia tras Sudáfrica 2010 o la ‘Albiceleste’ bicampeona del mundo, bordando su cuarta estrella sobre el escudo.

En la antesala de este emocionante choque los aficionados recordaron la paliza que España le brindó a Argentina en la previa del Mundial de Rusia 2018. Sucedió en el mes de marzo de ese mismo año, en el marco de amistoso internacional como preparación para la justa mundialista que se llevó a cabo en suelo europeo. En aquella ocasión, los españoles no tuvieron piedad y golearon por 6-1 al cuadro sudamericano en el Wanda Metropolitano.

Cabe recordar que el entrenador de Argentina por aquel entonces era Jorge Sampaoli y, curiosamente, Lionel Scaloni era su asistente técnico. En la actualidad es la cabeza del cuerpo técnico, encargado de haber sido el líder en las obtenciones de la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

España vs Argentina 2018|Crédito: Getty Images

Cómo fue el encuentro entre España y Argentina que terminó en goleada

España tomó el control desde los primeros minutos y abrió el marcador a los 12, cuando Diego Costa aprovechó una asistencia de Marco Asensio para superar a Sergio Romero. El arquero argentino quedó lesionado en la acción y tuvo que ser reemplazado poco después por Willy Caballero.

La Roja amplió la diferencia a los 27 minutos. Asensio volvió a desbordar y asistió a Isco, quien definió dentro del área para colocar el 2-0. Argentina reaccionó antes del descanso mediante Nicolás Otamendi, autor del descuento con un cabezazo tras un tiro de esquina de Éver Banega.

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El partido cambió definitivamente en el segundo tiempo. Isco marcó el tercero a los 52 minutos después de una asistencia de Iago Aspas y, apenas tres minutos más tarde, Thiago Alcántara convirtió el 4-1. Argentina quedó desordenada y sufrió cada avance español.

Iago Aspas anotó el quinto a los 73 minutos, luego de un pase largo de David de Gea. Un minuto después, el delantero asistió a Isco, quien completó su triplete y selló el 6-1 definitivo en Madrid. España fue efectiva en cada llegada y aprovechó los espacios de una defensa argentina que nunca pudo recuperar el control del encuentro.

Isco fue el jugador del partido entre España y Argentina en 2018|Crédito: REUTERS

Lionel Messi no jugó el partido

Lionel Messi no participó en la goleada de España sobre Argentina debido a unas molestias musculares que arrastraba durante aquella fecha FIFA. El capitán había quedado fuera del amistoso anterior ante Italia y tampoco logró recuperarse para el encuentro disputado en Madrid.

Messi observó el partido desde uno de los palcos del entonces estadio del Atlético de Madrid y presenció cómo la Selección Argentina sufría una de las derrotas más amplias de su historia. Su ausencia dejó al equipo de Sampaoli sin su principal generador de juego y volvió a instalar el debate sobre la dependencia del conjunto albiceleste respecto al futbolista. Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ tampoco contó con Ángel Di María ni Sergio Agüero.