Los máximos goleadores en la historia de la Copa Oro

La Copa Oro es el torneo más importante a nivel selecciones en la Concacaf, históricamente ha sido dominado por la Selección Mexicana, que suma un total de 11 títulos; sin embargo en los últimos años, el equipo de las Barras y las Estrellas han ido ganando terreno dentro de la competición y cada vez se vuelve rival más consistente del área.

Resumen México 1-0 Panamá Tercer lugar | Liga de Naciones CONCACAF

Te puede interesar: América prepara al fichaje más caro de su historia

¿Quién es el máximo goleador de la Copa Oro en su historia?

10.- Eric Wynalda | Estados Unidos (9 goles)

Uno de los grandes delanteros que ha producido el fútbol estadounidense, se mantuvo como el máximo goleador histórico de la su selección, hasta que apareció en el conteo un tal Landon Donovan. Disputó la Copa Oro en cinco ediciones sumando 21 encuentros en los que anotó 9 goles. Además se quedó con el campeonato de 1991.

9.- Walter Centeno | Costa Rica (9 goles)

También fue partícipe de cinco ediciones de la Copa Oro en su carrera, marcando 9 goles, sin embargo, los logró en menor cantidad de partidos respecto a Eric Wynalda. El delantero de Costa Rica fue famoso por su movilidad en el frente y su buena definición.

8.- Rodolfo Zelaya | Salvador (9 goles)

Rodolfo Zelaya es el futbolista salvadoreño con mejor promedio de gol en la Copa Oro en la historia, anotó 9 tantos en 13 partidos, aunque nunca pudo llevar a su equipo a conquistar el campeonato.

7.- Carlos Pavón | Honduras (9 goles)

Carlos Pavón ha sido sinónimo de gol para el fútbol de Honduras, y uno de los futbolistas más importantes de los últimos años. Disputó tres Copa Oro y eso le alcanzó para convertirse en el futbolista catracho que más goles tantos ha registrado en la historia. Marcó 9 goles en un total de 10 partidos.

6.- Luis Tejada | Panamá (11 goles)

Luis Tejada tuvo su auge en la Copa Oro 2013, hace una década, cuando se convirtió en el máximo goleador del campeonato y fue resolutivo para darle el subcampeonato, y logro más importante para el fútbol de Panamá. Tiene 11 goles anotados en 21 partidos, y es uno de los futbolistas más importantes de su país.

Te puede interesar: Guillermo Ochoa podría tener nuevo DT para la siguiente temporada

¡Zaguito Power! 🔥



El delantero mexicano registró un total de 12 goles en 10 partidos disputados en la Copa Oro.



El 11 de julio de 1993 logró marcar siete goles ante Martinica. 🤩#AztecaStats #CopaOro pic.twitter.com/nyNbrUINGI — Azteca Stats (@AztecaStats) June 21, 2023

5.- Blas Pérez | Panamá (11 goles)

Registra la misma estadística que su compatriota, Luis Tejeda. Blas Pérez marcó 11 goles en 21 partidos, otro de los futbolistas que estuvieron presenten en el subcampeonato de 2013. Además, el delantero tiene la distinción de ser el futbolista con más goles con la camiseta de la selección canalera, con 42 tantos en total.

4.- Andrés Guardado | México (12 goles)

En cuatro ediciones de la Copa Oro en su carrera, Andrés Guardado pudo grabar su nombre en el top de los máximos goleadores. Sin ser delantero, el futbolista fue peligroso viniendo de atrás con sus buenos disparos. Jugó 24 partidos haciéndose presente en 12 tantos.

Andres Guardado

3.- Luis Roberto Alves | México (12 goles)

El máximo goleador mexicano en la historia de la Copa Oro es Luis Roberto Alves, Zague. El atacante mexicano tiene el record de haber convertido 12 goles en 10 partidos que jugó, solo participó en dos ediciones, pero pudo quedar en lo más alto del ranking. Logró el título en 1993.

zague

2.- Clint Dempsey | Estados Unidos (13 goles)

Uno de los jugadores más representativos del fútbol estadounidense. Clint Dempsey disputó 25 partidos en la Copa Oro, consiguiendo un total de 13 goles.

Tiene el agregado de haber ganado 3 ediciones: 2005, 2007 y 2017. Un gran número de títulos para un jugador que disputó 5 torneos y no con la selección favorita.

1.- Landon Donovan | Estados Unidos (18 goles)

El futbolista más importante en la historia de Estados Unidos ha sido Landon Donovan. Disputó un total de 34 partidos en la competencia, sumó seis ediciones de la Copa Oro y con 18 anotaciones se mantiene como el líder absoluto de la clasificación.

Además, Landon Donovan pudo levantar el campeonato en cuatro ocasiones, siendo un histórico para su país.