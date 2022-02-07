Recuento de un fin de semana cargado de golf

Han terminado todos los torneos que conformaron un intenso fin de semana en cuanto a actividad golfística se refiere. Ante tal cantidad de información, a continuación te hacemos un recuento de lo ocurrido, sobre todo con los mexicanos que nos representaron.

Pebble Beach Pro-Am

Uno de los eventos que se llevaron a cabo este fin de semana fue el famoso Pro-Am de Pebble Beach. En la competencia de profesionales, el estadounidense Tom Hoge de 32 años, consiguió su primer triunfo en más de 200 salidas dentro del PGA Tour, al imponerse con un total de 268 golpes, dos menos que su compatriota Jordan Spieth.

Mientras tanto, la pareja conformada por Taylor Moore y Kyle Adams se llevaron el certamen de profesionales con amateurs/celebridades, mismo en el que participó el boxeador y múltiple campeón mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, quien no pudo evitar el corte junto con su dupla Wyndham Clark.

PIF Saudi International

En el Saudi International del Asian Tour, el estadounidense Harold Varner III se apuntó la victoria con 267 golpes finales, seguido de su compatriota Bubba Watson con 268 y el español Adri Arnaus con 270. Los tres consiguieron un 'eagle' en la última jornada.

Varner y Watson además lo dejaron para el hoyo 18, dándole emoción a un resultado que no se decantó sino hasta el último impacto en el Royal Greens Golf & Country Club de Arabia Saudita.

El mexicano Abraham Ancer, el venezolano Jhonattan Vegas y el chileno Joaquín Niemann finalizaron empatados en la octava plaza a seis golpes de Varner.

LPGA Drive On Championship

Este fin de semana ha sido histórico para el golf de Irlanda. Por primera vez una representante de su país ha ganado en la LPGA, gracias al triunfo de Leona Maguire en el Drive On Championship.

En este certamen, las nacidas en nuestro país Gaby López, Albane Valenzuela y María Fassi no corrieron con la mejor suerte al no poder librar el corte.

Dreamt about this moment for a long time and we’re only getting started 🇮🇪🏆 Couldn’t have done it without the help of my incredible team & family 💚 #canseecanbe pic.twitter.com/pYR4Hdfpdh — Leona Maguire (@leona_maguire) February 6, 2022

The Panamá Championship

En cuanto al Korn Ferry Tour, Panamá fue sede del Panamá Championship, un torneo en el que el estadounidense Carson Young terminó como campeón.

Álvaro Ortíz fue el mexicano mejor ubicado al finalizar en el lugar 63. José de Jesús “Camarón” Rodríguez, Roberto “Bobby” Díaz, ni Sebastián Vázquez pudieron superar el corte.

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