Dónde y en qué estadio se juega Portugal vs Colombia por el Mundial 2026

El duelo Portugal vs Colombia se enlista como uno de los más atractivos para el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Previo al encuentro, el cuadro portugués se encuentra en la segunda posición del Grupo K con 4 puntos. Mientras que Colombia lidera la tabla con 6 unidades.

En ese sentido, el encuentro podría definir quién terminará por conseguir el primer lugar del grupo. Así como establecer nuevos cruces para los dieciseisavos de final de la justa mundialista. Por lo que Estados Unidos será la sede en la que veremos este choque de dos potencias futbolísticas.

Colombia lidera el Grupo K previo a su duelo ante Portugal|Daniel Becerril/REUTERS

Dónde se juega el Portugal vs Colombia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miami será la sede que acoja el Portugal vs Colombia a las 17:30 horas (Hora Centro de México). La ciudad de Florida se ha ido estableciendo en el mapa futbolero luego del ascenso del Inter de Miami en la MLS. Sobre todo por la contratación de figuras de talla mundial como Lionel Messi, Sergio Busquets o Luis Suárez.

Considerada como una de las ciudades más importantes del estado de Florida, su población ronda alrededor de los 500 mil habitantes. Además de tener una extensión territorial de 143 kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio similar al tamaño de ciudades mexicanas como Oaxaca, Acapulco o Matamoros.

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Portugal vs Colombia: en qué estadio se juega el liderato por el Grupo K

El Estadio Miami será la sede en donde portugueses y colombianos pelearán por el liderato del Grupo K. Contando con un aforo de 65,000 espectadores, el recinto es la casa del equipo Miami Dolphins de la NFL. Su ubicación se encuentra en Miami Gardens, al norte de Miami.

Estadio Miami será la sede del Portugal vs Colombia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @HardRockStadium / X

Según la programación de la propia FIFA, El Estadio Miami cuenta con 7 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los cuales se desglosan en 4 partidos de la Fase de Grupos, 1 partido de Octavos de Final, 1 partido de Cuartos de Final y el partido por el tercer lugar.

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