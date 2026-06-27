Un ídolo colombiano explicó cuál es el verdadero peligro de Portugal y dijo que no es Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar previo al duelo Portugal vs Colombia en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya que previo al partido hubo un jugador del conjunto cafetalero quién definió los peligros de su siguiente rival.

Jhon Lucumí, defensor de Colombia, no dudó en detallar la leyenda de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, consideró que el peligro de la Selección de Portugal no se basa necesariamente en el delantero lusitano. Sino en la calidad colectiva que tiene la selección europea.

Cristiano Ronaldo suma 2 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

El defensor de Colombia no ve a Cristiano Ronaldo como el verdadero peligro de Portugal

“Cristiano es una leyenda y sabemos lo que representa, pero Portugal es peligroso por su selección y todos sus talentos, jugadores top a nivel mundial y su entrenador” comentó el jugador del Bologna FC.

En ese sentido, queda claro que para Lucumí la tarea de contrarrestar a Portugal será el analizándolo colectivamente. Ya que no dudó en el talento del resto del equipo y de la calidad de Roberto Martínez como entrenador: “Tenemos que seguir en ese crecimiento que venimos mostrando en los partidos, cada partido ha sido mejor que el otro, también minimizar los errores y eso nos va a venir muy bien”.

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Quién es John Lucumí, el defensor de Colombia que debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

John Lucumí es un defensor colombiano de 28 años que radica actualmente en el Bologna FC de la Serie A. Su papel dentro del futbol italiano le valió cotizar su carta a precios de un jugador de élite. Según Transfermarkt, sus servicios están valorados actualmente en 22 millones de euros.

John Lucumí con la Selección de Colombia|Credito: @jhonlucumi26 / Instagram

En su paso por la Selección de Colombia registra 26 partidos y un gol. Destacando su participación en las Eliminatorias de la CONMEBOL en las que disputó 13 encuentros y solo recibió una tarjeta amarilla. Por lo que su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, primera experiencia mundialista, fue inminente bajo las órdenes del entrenador Néstor Lorenzo.

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