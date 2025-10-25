deportes
GP de México: ¿Cuánto cuesta la comida en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

En los siguientes párrafos podrás conocer el precio promedio de la comida dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al GP de México.

Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Este fin de semana la Ciudad de México vivirá una gran emoción con la llegada del Gran Premio de Fórmula 1 , uno de los eventos deportivos más esperados del año. Las calles y zonas cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez ya comienzan a llenarse de aficionados nacionales e internacionales que buscan disfrutar del rugir de los motores y del ambiente único que caracteriza a esta competencia.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Sin embargo, no todo ha sido felicidad, ya que muchos seguidores de la Fórmula 1 han expresado su inconformidad ante los elevados precios de los boletos para el GP de México 2025. Aunque los boletos se agotan rápidamente cada año, las quejas por el alto costo se han vuelto cada vez más comunes, especialmente entre quienes asisten de manera habitual al evento.

Te puede interesar: Así fue el triunfo de Isaac del Toro en su tierra natal

Te puede interesar: ¿Cómo estuvo la renovación de Rodolfo Rotondi con Cruz Azul?

El Gran Premio de México se ha convertido en una verdadera tradición que combina velocidad, espectáculo y orgullo nacional. Desde su regreso al calendario oficial de la Fórmula 1, los precios han experimentado cambios notables, ajustándose a la creciente demanda y al prestigio que ha ganado la competencia. A continuación, te mostramos cómo han variado los costos de entrada a lo largo de los años y qué factores han influido en estas fluctuaciones.

¿Cómo han cambiado los precios de la Fórmula 1 en México?

A lo largo de las décadas, los precios relacionados con el Gran Premio de México han cambiado drásticamente, reflejando la evolución económica y el crecimiento del evento como uno de los más importantes del país. En 1963, asistir al GP apenas costaba 100 pesos —equivalentes a unos 10 centavos actuales—, una cifra que hoy resulta casi simbólica frente al precio actual de los boletos más caros, que alcanzan los 45,700 pesos para la edición 2025.

El contraste también se aprecia en los productos dentro del evento. En 1990, una playera oficial costaba alrededor de 25 mil pesos (25 actuales), mientras que en 2025 su precio ronda los 1,500 pesos. Lo mismo ocurre con los alimentos: una hamburguesa pasó de 6 pesos actuales a 365 pesos, y un refresco de 3 pesos a 70 pesos.

¿Cuándo es el GP de México 2025?

La esperada carrera del Gran Premio de México 2025 se llevará a cabo el domingo 26 de octubre, una fecha marcada en el calendario de los fanáticos del automovilismo. El arranque está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que los motores rugirán en el Autódromo Hermanos Rodríguez y millones de espectadores seguirán cada vuelta con gran emoción, tanto desde las gradas como a través de las transmisiones en vivo.

Fórmula 1
