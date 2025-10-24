deportes
Noticias
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
GP de México rinde homenaje a Checo Pérez; así luce como “mascota” y traje de mariachi

El GP de México está a la vuelta de la esquina y, en forma de homenaje, se presentará una foto sobre cómo luciría Checo Pérez como “mascota” de mariachi.

gp-de-mexico-homenaje-checo-perez-mascota-mariachi.jpg
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
El GP de México traerá consigo la posibilidad de que la afición mexicana disfrute de sus pilotos favoritos totalmente en vivo dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de ellos es el británico Checo Pérez, quien se espera haga una participación extraordinaria pese a que no forma parte de la lista de conductores.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Checo Pérez es considerado el mejor piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1, sobre todo, por los logros conseguidos en su etapa con Red Bull en el pasado presente. Ante ello, el GP de México decidió rendirle un homenaje en relación a la cercanía de este evento con el Día de Muertos y el amor que tiene con los perritos.

¿Cómo luce Checo Pérez como “mascota” y vestido de mariachi?

La cuenta de X Mascota Racing compartió una foto sobre cómo luciría Checo Pérez si fuera una mascota y este tuviera un fanatismo por el Mariachi. La imagen se volvió viral prácticamente de inmediato por el parecido entre el perrito y el piloto tapatío, el cual defenderá a Cadillac para la siguiente temporada.

Te puede interesar: ¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público para el GP de México?

Te puede interesar: Esta es la cartelera oficial para Héroes Inmortales 2025

Dicha foto fue compartida por el perfil oficial del Gran Premio de México, el cual aseguró que esta imagen se mostrará en las pantallas gigantes durante la carrera. Y, como era de esperarse, la misma generó mucha reacción positiva entre los usuarios.

¿Cómo fue el homenaje del GP de México a Roscoe, perrito de Lewis Hamilton?

El GP de México también compartió un emotivo video en el que se muestra parte de la ofrenda de Día de Muertos que habrá durante este evento de la Fórmula 1. Algo que llamó la atención fue la figura de un bulldog inglés, el cual hace una clara referencia al pequeño Roscoe.

El video, cuya duración es de 23 segundos, muestra a una persona colocando la figura de Roscoe en la ofrenda, la cual está llena de los característicos objetos con la que esta cuenta. Y, como era de esperarse, el homenaje generó muchos comentarios positivos de parte de los usuarios que recordaron con cariño a la mascota de Lewis Hamilton previo al Gran Premio de la CMX.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de México?

Lewis Hamilton buscará dedicarle esta carrera a su pequeño Roscoe cuando, en compañía de Ferrari, intente quedarse con el primer lugar del GP de México, evento que se llevará a cabo este domingo 26 de octubre en punto de las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fórmula 1
Checo Pérez
Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

