GP de México rinde homenaje a Checo Pérez; así luce como “mascota” y traje de mariachi

El GP de México traerá consigo la posibilidad de que la afición mexicana disfrute de sus pilotos favoritos totalmente en vivo dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de ellos es el británico Checo Pérez, quien se espera haga una participación extraordinaria pese a que no forma parte de la lista de conductores.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Checo Pérez es considerado el mejor piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1, sobre todo, por los logros conseguidos en su etapa con Red Bull en el pasado presente. Ante ello, el GP de México decidió rendirle un homenaje en relación a la cercanía de este evento con el Día de Muertos y el amor que tiene con los perritos.

¿Cómo luce Checo Pérez como “mascota” y vestido de mariachi?

La cuenta de X Mascota Racing compartió una foto sobre cómo luciría Checo Pérez si fuera una mascota y este tuviera un fanatismo por el Mariachi. La imagen se volvió viral prácticamente de inmediato por el parecido entre el perrito y el piloto tapatío, el cual defenderá a Cadillac para la siguiente temporada.

Te puede interesar: ¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público para el GP de México?

Te puede interesar: Esta es la cartelera oficial para Héroes Inmortales 2025

CHECO PERRO 🐶🪅



The last of our special images created via Grok, which still maintain the spirit of our hand drawn characters.



They'll also be shown on the big screens during the Méxican GP.@SChecoPerez @mexicogp#MascotaRacing #MascotaVerse#MexicoGP #F1ESTA #F1 pic.twitter.com/au3c0y9Ie7 — Mascota Racing 🇲🇽🇬🇧 (@MascotaRacing) October 24, 2025

Dicha foto fue compartida por el perfil oficial del Gran Premio de México, el cual aseguró que esta imagen se mostrará en las pantallas gigantes durante la carrera. Y, como era de esperarse, la misma generó mucha reacción positiva entre los usuarios.

¿Cómo fue el homenaje del GP de México a Roscoe, perrito de Lewis Hamilton?

El GP de México también compartió un emotivo video en el que se muestra parte de la ofrenda de Día de Muertos que habrá durante este evento de la Fórmula 1. Algo que llamó la atención fue la figura de un bulldog inglés, el cual hace una clara referencia al pequeño Roscoe.

El video, cuya duración es de 23 segundos, muestra a una persona colocando la figura de Roscoe en la ofrenda, la cual está llena de los característicos objetos con la que esta cuenta. Y, como era de esperarse, el homenaje generó muchos comentarios positivos de parte de los usuarios que recordaron con cariño a la mascota de Lewis Hamilton previo al Gran Premio de la CMX.

Con cariño, para Roscoe. ❤️ 🐶 El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el #MexicoGP. 🇲🇽#Formula1 #F1 pic.twitter.com/kNdAcbSFOF — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

¿Cuándo y a qué hora será el GP de México?

Lewis Hamilton buscará dedicarle esta carrera a su pequeño Roscoe cuando, en compañía de Ferrari, intente quedarse con el primer lugar del GP de México, evento que se llevará a cabo este domingo 26 de octubre en punto de las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.