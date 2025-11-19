Lluvias ponen en jaque al Gran Premio de Las Vegas 2025

El Gran Premio de Las Vegas vuelve a estar en el ojo del huracán. A solo días de que inicie la actividad de la Fórmula 1, una serie de lluvias atípicas ha puesto en riesgo el evento que se llevará a cabo en pleno Strip, donde varias zonas han sufrido inundaciones inesperadas. Lo que parecía un fin de semana espectacular para la F1 podría complicarse seriamente debido al clima.

Durante los últimos días, fuertes precipitaciones afectaron áreas aledañas al circuito urbano, incluyendo estacionamientos de hoteles cercanos como The Linq, ubicado a una cuadra de la recta más rápida del trazado. Las imágenes de agua acumulada encendieron alarmas entre organizadores, equipos y fanáticos.

Los pronósticos anticipan que tanto el jueves como el viernes —días clave de prácticas libres y clasificación del GP de Las Vegas— podrían continuar las lluvias, comprometiendo la preparación de los equipos y la seguridad en pista.

Un Gran Premio marcado por problemas desde su llegada a la F1

El GP de Las Vegas no ha tenido un camino sencillo desde su regreso al calendario en 2023. Aunque la FIA lo diseñó como un evento nocturno para atraer a la audiencia europea, correr de noche en el desierto trajo consecuencias: bajas temperaturas, poco agarre y una pista que castiga los neumáticos más de lo previsto.

La historia reciente no ayuda. En su primera edición, una coladera mal asegurada destruyó el monoplaza de Carlos Sainz, obligando a cancelar la FP1. El año pasado, los pilotos se quejaron públicamente del intenso olor a marihuana alrededor del circuito, algo que afectaba la concentración en ciertas zonas del trayecto.

Ahora el reto es totalmente distinto —y más preocupante—: las lluvias, un fenómeno extraño en esta temporada en la Ciudad del Pecado, que obliga a los organizadores a replantear estrategias de seguridad y desagüe.

Un clima que podría influir en la lucha por el campeonato

El mal clima no solo amenaza la logística del evento; también podría alterar la pelea por el título de la Fórmula 1, que sigue al rojo vivo entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, con apenas tres carreras por disputarse.

Un fin de semana condicionado por la lluvia, retrasos o cancelaciones podría cambiar por completo el rumbo del campeonato. En una temporada tan cerrada, cada práctica, cada vuelta y cada punto cuentan.