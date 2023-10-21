Griezmann empata marca de Hugo Sánchez

Antonie Griezmann y el Atlético de Madrid van con buen paso en La Liga al estar en segundo lugar en la tabla de posiciones solo por debajo del Real Madrid que perdió el día de hoy ante el Sevilla, por lo que el Atlético cortó la distancia.

Este sábado, el equipo colchonero jugo en calidad de visitante ante el Celta de Vigo en donde Antonie Griezmann fue el gran protagonista del partido al anotar un Hat-Trick. uno de ellos desde los 11 pasos.

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¿Qué récord igualó el francés?

En el juego correspondiente a la jornada 10 de La Liga el Celta de Vigo quiso demostrar su valía como local, sin embargo, un Atlético de Madrid con un francés hambriento de gol 'aguaron la fiesta' en el estadio Abanca-Balaídos.

Un gol en el primer tiempo y dos más en el segundo, hicieron que Griezmann igualara un récord que solo sostenía el exjugador mexicano, Hugo Sánchez.

El francés ha vuelto a marcar todos los goles de un partido de La Liga, lo ha hecho en 23 ocasiones igualando el tope histórico alcanzado por Hugo Sánchez. En segundo lugar está Messi con 19.

Además de igualar esta marca, el delantero del Atlético ya es el quinto jugador que más puntos ha dado con sus goles a sus equipos en toda la historia de La Liga.

Messi lidera con 221, Raúl en segundo con 142, Cristiano Ronaldo con 132, Benzema 130 y Griezmann con 119.

Hoy, no solo ha igualado al mexicano, también superó a Fernando Torres como el jugador cuyos goles más puntos le han dado al Atlético de Madrid en toda la historia de La Liga.

81 Griezmann, 80 Fernando Torres, 52 Ángel Correa, 46 Luis Aragonés, 45 Escudero y 41 Agüero.

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