¿En mala forma? El OSO de Malagón en el Cruz Azul vs América Sub 21 (VIDEO) 

Un insólito episodio se vivió en la categoría Sub-21 durante el enfrentamiento entre América y Cruz Azul. Pese a la victoria final de las Águilas por 2-1 sobre La Máquina, todos los reflectores terminaron posándose sobre una jugada protagonizada por el guardameta azulcrema, Luis Ángel Malagón.

¿Cómo fue el error de Luis Ángel Malagón?

El conjunto de Coapa dominaba las acciones con tranquilidad en la primera mitad, imponiendo condiciones en la cancha. Sin embargo, al minuto 39, se presentó la jugada inverosímil del encuentro. Malagón recibió el esférico con los pies dentro de su área para iniciar el flujo de juego desde el fondo. Al dudar en el despeje y tardar de más en ceder el balón, el atacante celeste Íñigo Cuesta apretó la salida con fiereza, le robó el esférico al arquero con extrema facilidad y mandó la pelota al fondo de las redes sin oposición.

ASÍ FUE LA ANOTACIÓN DE ÍÑIGO CUESTA PARA ABRIR EL MARCADOR EN LA SUB21. pic.twitter.com/5QkCEqrA7R — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 12, 2026

La falta de contundencia en la toma de decisiones defensivas le costó al América el gol en una acción donde la exceso de confianza le jugó una pésima pasada al cancerbero Malagón, que está muy cerca de regresar al primer equipo.

Lejos de caer en la desesperación tras el grosero yerro, la escuadra americanista recompuso la estructura en la parte complementaria y apretó las líneas al frente.

El América logró retomar la ventaja definitiva para sellar el triunfo 2-1, rescatando los tres puntos en el clásico juvenil y disimulando el trago amargo del error individual.

A pesar de haber conseguido el botín completo, la falla de Malagón se convirtió de inmediato en la postal más comentada del duelo en plataformas digitales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs América el Clásico Joven en el Apertura 2026?

El partido entre Cruz Azul y América se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a partir de las 21:15 horas en la cancha del Estadio Banorte, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

