Grupo Anderson’s es patrocinador oficial del Club Cancún FC

El 5 de julio del 2022 se llevó a cabo la primera rueda de prensa en el distinguido restaurante Harry's Prime Steakhouse & Raw Bar donde el Club dio la noticia que Grupo Adnerson’s; consorcio restaurantero líder en México, será el patrocinador oficial del club Cancún FC, con el objetivo de que el equipo se sume a la Liga Expansión y llevarlos a ser los mejores en la temporada.

Recordemos que Cancún es considerado uno de los destinos a nivel Latinoamérica que turistas recibe anualmente y que mejor que una empresa como Grupo Anderson’s que cuenta con su sede en Cancún, sea la primera empresa mexicana que apoye al club con el objetivo el comunicar y transmitir la esencia de este destino así como el desarrollo de talentos mexicanos a nivel local y nacional.

En la rueda de prensa, se contó con la presencia de dos representantes de Cancún FC y de Grupo Anderson’s. Jeff Luhnow, presidente del Club; Giovanni Solazzi, vicepresidente del equipo y por parte del grupo restaurantero, Jan Krouham, director de operaciones y Carlos Castro, director de marketing.

¿Quiénes son Negocios en Futbol Profesional S.A. de C.V. y Grupo Anderson’s?

La noticia de la fusión de estas dos empresas mexicanas con gran reconocimiento y posicionamiento en México ha sido todo un éxito. Negocios en Futbol Profesional S.A. de C.V. es una empresa mexicana la cual cuenta con una asociación con Blue Crow Sports Group, es mundialmente conocida por sus aportaciones tecnológicas en el deporte, lo cual ayudará para poder desarrollar y potencializar el talento de jóvenes mexicanos en el destino turístico más importante de México. Por otro lado, Grupo Anderson’s, líder en la industria restaurantera, es reconocido por brindar las mejores experiencias culinarias a cada uno de sus comensales, ofreciendo estándares y entretenimiento de alta calidad a través de cada una de sus 16 marcas. Qué mejor que una alianza con Cancún FC para convertirse en el patrocinador oficial de una de las industrias más importantes y con mayor peso en México, el futbol.

Durante el comunicado se dieron a conocer las posturas de cada una de las empresas involucradas, cuentan con un mismo fin en común: poder impulsar el talento local y nacional mexicano, en la que Luhnow, presidente de Cancún FC comentó: “el club Cancún FC cuenta con un gran potencial para posicionarse como una marca internacional, sin embargo, necesitamos entablar una sociedad con las marcas más exitosas de Quintana Roo y México. Así que, tomando en cuenta la intachable trayectoria, éxitos y múltiples reconocimientos a Grupo Anderson’s en el estado de Quintana Roo y todo México, estamos orgullosos de darle la bienvenida a este consorcio como nuestro primer patrocinador oficial para este nuevo comienzo del equipo caribeño Cancún FC”.

Castro, director de marketing de Grupo Anderson's, comentó: “Esta alianza en compañía con Cancún FC resulta ser una decisión totalmente convincente y pertinente, al ser Cancún la sede oficial del corporativo de Grupo Anderson’s y del club de futbol”.

Dentro de los puntos que se tocaron, uno que llamó la atención fue la planeación de expansión del Club, a lo que el vicepresidente del equipo, Solazzi agregó: “Cancún FC, busca transmitir al mundo la belleza y la esencia del caribe, ésto solo puede pasar de una sola manera: rompiendo los esquemas al presentar la riqueza que México y Cancún tienen para ofrecer creando experiencias únicas enfocadas en el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía. Y reconocemos que este crecimiento debe venir acompañado de la alianza correcta, es por eso que creemos firmemente que Grupo Anderson’s es la empresa elegida con la misma visión de éxito, crecimiento y creyente del talento mexicano”.

Para finalizar el comunicado, Grupo Anderson’s, comentó que al ser los patrocinadores oficiales del equipo, una de sus marcas más reconocidas, La Vicenta, será la nueva casa de Cancún FC. Con el objetivo de poder brindar a todos aquellos aficionados del futbol y al club un espacio donde puedan disfrutar de experiencias únicas. Cada invitado podrá disfrutar los partidos a través de sus pantallas gigantes y de diversas actividades y activaciones que la marca estará anunciando paulatinamente, como meet & greets, eventos, activaciones y más.