Nota

Así va el Grupo F del Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana

El Grupo F del Mundial Sub-17 Qatar 2025 arrancó este martes 4 de noviembre donde la Selección Mexicana sufrió una derrota en su debut al caer ante Corea del Sur

Fernando Campos
Selección Azteca
El Grupo F del Mundial Sub-17 Qatar 2025 arrancó este martes 4 de noviembre donde la Selección Mexicana sufrió una derrota en su debut al caer 1-2 ante Corea del Sur. El grupo lo completan Costa de Marfil y Suiza, quienes también disputaron su primer encuentro en esta fase inicial del torneo.

Tras la primera jornada, Corea del Sur lidera el grupo con 3 puntos, gracias a su victoria sobre el conjunto Azteca. El conjunto asiático mostró orden táctico y aprovechó errores defensivos del equipo mexicano para llevarse el triunfo. Los goles coreanos fueron obra de Koo Hyeonbin al minuto 9 y Ian Nam al 48, mientras que Aldo de Nigris anotó para México con un gol de palomita al minuto 43.

En el otro duelo del grupo, La Selección de Suiza dio un golpe de autoridad al vencer con contundencia 4-1 a Costa de Marfil, en un duelo disputado en el Aspire Zone. Con este resultado, los helvéticos suman 3 puntos y se colocan como líderes momentáneos del sector por diferencia de goles, mientras los africanos se encuentran en el último puesto.

Desde el arranque, Suiza impuso condiciones con un futbol ordenado y vertical. El primer gol llegó al minuto 12 a través de Gil Zufferey. El segundo tanto cayó al 41, cuando Adrien Llukes

aprovechó la oportunidad para empujar el balón. Ya en el complemento, Giacomo Koloto anotó el tercero al minuto 52. Al 67 Jill Stiel marcó el cuarto tanto.

Por Costa de Marfil anotó Hubert Yao al minuto 81 para cerrar el marcador.

Grupo F después de la Jornada 1:

Suiza - 3 puntos - +3

Corea del Sur - 3 puntos - +1

México - 0 puntos - -1

Costa de Marfil - 0 puntos - -3

Próximos partidos del Grupo F:

  • México vs Costa de Marfil – 7 de noviembre
  • Corea del Sur vs Suiza – 7 de noviembre
  • México vs Suiza – 10 de noviembre
  • Costa de Marfil vs Corea del Sur – 10 de noviembre

La Selección Mexicana está contra las cuerdas, pero aún tiene dos rounds por pelear. La historia no está escrita. Y en los Mundiales Sub-17, México como levantarse.

Selección Mexicana
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

