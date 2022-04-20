Orlegi Sports suspenden participación en la “Jaiba Brava” en Tamaulipas.

En un comunicado de prensa Orlegi Sports anunció que suspende su participación en la Liga BBVA Expansión MX con el TM Futbol Club en Tampico, Tamaulipas. Orlegi Sports inició con el proyecto en la división de plata del futbol mexicano hace 6 años con la intención de regresar a una plaza histórica del balompie nacional al máximo circuito.

Durante los años en los que estuvo al frente del equipo Orlegi Sports, la “Jaiba Brava” se consagró campeón del torneo Guardianes 2020 y fueron finalistas al siguiente año en el Torneo Apertura 2021. Por sus filas pasaron jugadores de la talla de Selección Mexicana como Eduardo Aguirre o Javier Orozco. A pesar de esos resultados deportivos, el comunicado expresa que el hecho de no haber podido contagiar a la comunidad empresarial local para sumarse al proyecto hizo aún más difíciles las opciones para el equipo.

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Otro de los factores que se detallan en la misiva es la insegura condición del Estadio Tamaulipas lo cuál les impidió jugar en ese inmueble: “Aunado a esto, en septiembre de 2021, detectamos problemas estructurales graves en el edificio del Estadio Tamaulipas (el cual ya no pudimos utilizar), los cuales fueron comunicados a sus dueños (Sindicato Petrolero), y que requieren de una fuerte inversión para solucionarse a la que hemos recibido una negativa sistemática. Desafortunadamente, el inmueble ya no cuenta con condiciones mínimas de seguridad para la integridad física de nuestra afición, jugadores y colaboradores. Este factor impidió la posibilidad de jugar futbol en dicho estadio”.

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Orlegi Sports agradece la gestión que tuvieron por seis años

Orlegi Sports y la “Jaiba Brava” presumen haber sido el primer equipo campeón de la Liga BBVA Expansión MX al haber derrotado al Atlante, otro equipo histórico del futbol mexicano.

Orlegi Sports agradeció a los aficionados, patrocinadores y a las autoridades que apoyaron el proyecto de TM Futbol Club durante esos seis años, además de que recalcó la relevancia social que se tuvo en la región a través del programa Ganar Sirviendo – Jaiba de Corazón -

