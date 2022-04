Gabriel Caballero: El equipo se va acostumbrando a ganar

Tras el triunfo 1-0 ante Santos en el Kraken, Mazatlán FC sueña con el repechaje y Gabriel Caballero asegura que están para lograr cosas interesantes en la Liga BBVA MX.

“Desde que llegamos sabíamos que serían puras finales y nos llevamos estos dos triunfos que ilusionan y dan esperanzas, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde y lo nuestro es luego enfrentar el viernes a Juárez y tratar de hacer un buen partido y conseguir los puntos, luego con Puebla veremos pasa y para que nos alcanzó, pero el equipo está muy ilusionado, el cuerpo técnico y la gente”, aseguró Gabriel Caballero.

También, el DT de los cañoneros se animó a hablar de la posibilidad de clasificar al repechaje y hacer un buen papel de cara al cierre del torneo.

“Estoy contento con los avances que viene entregando el equipo, me ilusiono porque yo los veo todos los días como trabajan, el esfuerzo que hacen y el compromiso que tienen con la institución y con sus compañeros, con sus familias, por supuesto que nos ilusionamos”, sentenció el entrenador del conjunto cañonero que pasa por un gran momento en la Liga BBVA MX.

Eduardo Fentanes, dolido por la derrota

Por el lado de los laguneros habló Eduardo Fentanes, el DT visitante se mostró dolido por el pobre resultado en el Kraken.

“El equipo está dolido por la derrota, fue un partido en el que no logramos sumar, pero son conscientes de que no tenemos tiempos de lamentaciones y que hay que levantar la cara y prepararnos para el siguiente partido que es en León. Veníamos con una muy buena cuota de gol y creo que por ahí está pasando, también en los momentos que hemos tenido oportunidades a diferencia de los partidos que ganamos y logramos convertir, ahora no hemos podido con estos últimos tres partidos”, dijo el entrenador de los laguneros.