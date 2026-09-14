Guadalajara recibe a las protagonistas de una nueva generación del tenis femenil

Guadalajara, Jalisco, 14 de septiembre de 2026. Con algunas de las principales figuras del tenis femenil internacional en cancha, Caliente.mx estará presente en una nueva edición del Guadalajara Open presentado por Santander, que se disputa hasta el 19 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis, acompañando a los aficionados con distintas formas de seguir, vivir e interactuar con la competencia.

Durante el torneo, los usuarios podrán seguir los partidos en vivo a través de la aplicación, mientras que quienes asistan al recinto encontrarán distintas experiencias de la marca a lo largo de la semana.

Entre ellas, Caliente contará con un hospitality exclusivo para clientes activos y nuevos usuarios, donde podrán hacer una pausa entre partidos, disfrutar de bebidas y mantenerse al tanto de otras competencias deportivas.

Además, un arco de votación permitirá a los asistentes elegir a su jugadora favorita y seguir cómo cambian las preferencias del público conforme avance el torneo. El equipo de Caliente también estará disponible para quienes quieran conocer la plataforma, resolver dudas y explorar sus distintas funcionalidades.

La presencia de la marca se dará en una edición que reúne a algunas de las jugadoras mejor posicionadas del circuito. Marta Kostyuk, número 10 del ranking WTA; Iva Jovic, número 14; y Sara Bejlek, número 30, encabezan un cuadro que también incluye a Cristina Bucsa, Magdalena Frech, Ashlyn Krueger, McCartney Kessler y a la mexicana Renata Zarazua.

Entre las historias a seguir estará el regreso de Iva Jovic, quien buscará defender el campeonato conseguido en Guadalajara en 2025.

La edición 2026 contará con 28 jugadoras en el cuadro individual y 16 parejas en dobles, una bolsa de premios de 1,206,446 dólares y un estadio principal con capacidad para recibir hasta 7,500 aficionados.

Un deporte que amplía su conexión con nuevas audiencias

El Guadalajara Open se desarrolla en un momento de crecimiento para el tenis femenil a nivel global. Durante 2025, más de 4 millones de personas asistieron a los torneos de la WTA, la cifra más alta registrada por la organización y alrededor de medio millón más que el año anterior.

Ese interés también se refleja en el entorno digital. La comunidad de la WTA en redes sociales

creció 28%, hasta alcanzar 8.2 millones de seguidores, mientras que las visualizaciones de video y las interacciones superaron los 1,600 millones.

Guadalajara ha acompañado esta evolución desde 2021, cuando recibió las WTA Finals. Un año después, el Guadalajara Open se incorporó al calendario internacional y, desde entonces, la ciudad se ha mantenido como una parada relevante del circuito y un punto de encuentro con la afición latinoamericana.

Para Caliente, formar parte de este tipo de encuentros representa una oportunidad para seguir construyendo experiencias alrededor de las competencias que concentran la atención de los aficionados y ampliar las formas en que las audiencias se relacionan con el deporte, dentro y fuera de la cancha.

Los momios para campeona del torneo podemos encontrar en las 5 principales favoritas como Marta Kostyuk (+200), Iva Jovic (+450), Sara Bejlek (+500), Liudmila Samsonova (+900) y Taylor Townsend (+1000).

En caso de apostar 1000 pesos en la plataforma de Caliente a que Marta Kostyuk gana el torneo, podrías ganar 3000 pesos.

Los momios pueden cambiar al momento de meter la apuesta. Para otros mercados o mayores preguntas recomendamos visitar el sitio web o aplicación de Caliente