El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró muy aliviado al ganar la primera Champions League del equipo inglés, pero ha subrayado que de haber perdido, tampoco se sentiría muy distinto.

"Podríamos haber perdido y seríamos los mismos. En otros momentos perdimos. Este año estaba escrito en las estrellas", dijo Guardiola, luego de ganar su tercera Orejona como entrenador.

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"No me considero especial si gano, y si pierdo no me siento un perdedor. En el futbol esas cosas pueden pasar", adjunto el español.

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Pep Guardiola tuvo muchas palabras de ánimo para el Inter, recordando que "ser el segundo equipo de Europa es algo increíble".

"Se dijo que nosotros éramos el favorito, pero el Inter es un equipo muy fuerte, de pasos largos, también parando balones, y ha costado, tienen mucha calidad, lo tienen todo para llegar a este punto y por eso estaban aquí", dijo Guardiola.

"Están decepcionado ahora, nosotros vivimos esta decepción hace dos años, pero los felicito porque han jugado como tenían que hacerlo", agregó el técnico catalán.

Si se duerme el Real Madrid, los alcanzamos: Guardiola

Pep Lanzó un reto al Real Madrid: "Cuidado, estamos a solo 13 victorias de la Champions, estamos llegando. Si os dormís, os alcanzamos", dijo Guardiola en forma de broma.

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Pero agregó en serio: "Tendremos que trabajar aún más duro el año que viene. Porque hay equipos que ganan su primera Champions y luego desaparecen. Conmigo no va a pasar".

"Pero es un alivio tener este trofeo. Ya no me preguntarán si lo ganaremos o no", finalizó.